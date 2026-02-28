أين كان خامنئي خلال قصف إيران؟ مسؤول يكشف

نقلت وكالة " " عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الأعلى لم يتواجد في لحظة شنّ هجمات جوية على العاصمة هذا الصباح.



وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.



وأعلنت إسرائيل أنها شنت هجوماً استباقياً على ، حيث دوت انفجارات شديدة في العاصمة طهران.



وذكرت صحيفة " " أنه حتى اللحظة تم استهداف نحو 30 موقعاً في أنحاء إيران بما في ذلك منزل المرشد الإيراني ومقر استخبارات .



ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "يتم الاستعداد في المرحلة الأولى للهجوم على إيران، لـ4 أيام من الهجمات المُشتركة القوية بين إسرائيل وأميركا".