تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أين كان خامنئي خلال قصف إيران؟ مسؤول يكشف

Lebanon 24
28-02-2026 | 02:08
A-
A+
أين كان خامنئي خلال قصف إيران؟ مسؤول يكشف
أين كان خامنئي خلال قصف إيران؟ مسؤول يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يتواجد في طهران لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة الإيرانية هذا الصباح.
 

وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.
 

وأعلنت إسرائيل أنها شنت هجوماً استباقياً على إيران، حيث دوت انفجارات شديدة في العاصمة طهران.
 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه حتى اللحظة تم استهداف نحو 30 موقعاً في أنحاء إيران بما في ذلك منزل المرشد الإيراني ومقر استخبارات الحرس الثوري.
 

ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "يتم الاستعداد في المرحلة الأولى للهجوم على إيران، لـ4 أيام من الهجمات المُشتركة القوية بين إسرائيل وأميركا". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. أين هو؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد حدث خطير في إيران.. مسؤول إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
‏أكسيوس عن مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضا نوويا مفصلا خلال 48 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-28
Lebanon24
06:44 | 2026-02-28
Lebanon24
06:22 | 2026-02-28
Lebanon24
06:16 | 2026-02-28
Lebanon24
06:15 | 2026-02-28
Lebanon24
06:07 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24