تفاصيل عن ضربة إسرائيل على إيران.. ماذا سُميت العملية؟

هجومٌ استباقي كبير شنته ، اليوم السبت، على ، حيث استهدفت أماكن مختلفة لاسيما في طهران، أصفهان، كرمانشاه، قم، كرج، تبريز ومناطق أخرى.

الهجمات التي بدأتها بإسرائيل بالاشتراك مع حملت اسم "زئير "، وذلك وفق ما ذكرت تقارير إسرائيلية.



بالتوازي، قال مسؤول أميركي رفع المستوى لقناة " " إنّ " الجوية تهدف إلى تفكيك جهاز الأمن "، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إنّ "عشرات الضربات لطائرات أميركية تنفذ من قواعد حول ومن حاملة طائرات".



وفي الهجوم المشترك على إيران، استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة البنية التحتية وأهداف النظام، بما في ذلك مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في شارع باستور، وربما مسؤولين كبار آخرين.



من ناحيتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يتواجد في طهران لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة هذا الصباح.



وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.



كل النظام بات مستهدفاً



وفي ظل الهجمات العنيفة المتواصلة في إيران، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الهدف من الهجمات هو مراكز النظام".



بدوره، قال أحد المصادر إن "قرار الهجوم صباحاً كان لأسباب عملياتية وأيضاً لتضليل الإيرانيين"، وتابع: "كل الضجة التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى تضليلهم. كل شيء كان مخططاً له مسبقاً".

القناة 12 الإسرائيلية من جهتها نقلت عن مسؤول أمني قوله إن "كل النظام الإيراني بات هدفا"، مشيراً إلى أن "الإيرانيين فوجئوا من الهجوم نهاراً".

