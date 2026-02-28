لماذا استهدفت إسرائيل "قلب طهران"؟

سمع دوي انفجارات شديدة وسط صباح السبت حسبما أفادت مصادر صحفية، في أعقاب إعلان شن "ضربة استباقية" على .

وأكدت وكالة أنباء الطلبة أن أحد عمودي الدخان تصاعد من محيط حي باستور وسط العاصمة.



ويحمل الحي أهمية استراتيجية ورمزية، حيث يقع به مقر ، ومقر الرئاسة.

وأفاد وكالات أنباء عن ارتفاع عمودين من الدخان الكثيف فوق وسط طهران وشرقها.



وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "نوع الانفجارين يشير إلى أنه هجوم صاروخي"، من دون أن تورد المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر.



وأعلنت صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت في وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن " شنت ضربة استباقية على إيران. وأعلن يسرائيل كاتس حال إنذار خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".



وفي إيران، ذكرت مصادر أن خطوط الهاتف متوقفة وأن الاتصال بالإنترنت متقطع.