Advertisement

عربي-دولي

لماذا استهدفت إسرائيل "قلب طهران"؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 02:23
لماذا استهدفت إسرائيل قلب طهران؟
لماذا استهدفت إسرائيل قلب طهران؟ photos 0
سمع دوي انفجارات شديدة وسط طهران صباح السبت حسبما أفادت مصادر صحفية، في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية شن "ضربة استباقية" على إيران.
وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن أحد عمودي الدخان تصاعد من محيط حي باستور وسط العاصمة.

ويحمل الحي أهمية استراتيجية ورمزية، حيث يقع به مقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومقر الرئاسة.
وأفاد وكالات أنباء عن ارتفاع عمودين من الدخان الكثيف فوق وسط طهران وشرقها.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "نوع الانفجارين يشير إلى أنه هجوم صاروخي"، من دون أن تورد المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في القدس وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".
وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن "إسرائيل شنت ضربة استباقية على إيران. وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس حال إنذار خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

وفي إيران، ذكرت مصادر أن خطوط الهاتف متوقفة وأن الاتصال بالإنترنت متقطع.
