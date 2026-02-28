أول خطاب لترامب بعد قصف إيران اليوم.. ماذا أعلن؟

في أول خطاب له بعد شن والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد ، اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي بدء ما وصفها بـ"عمليات قتالية كبرى داخل إيران"، مشيراً إلى أن الهدف من العملية العسكرية التي تمّ شنها هو حماية .

وقال إنَّ "إيران مسؤولة عن العديد من الهجمات ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبراً أن "النظام هو عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين".

وأكد ترامب أنه "لا يمكن لإيران أبداً امتلاك أي سلاح نووي"، مشيراً إلى أن أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاء بأنحاء العالم للخطر.

وأكمل: "النظام الإيراني كان إرهاباً جماعياً ولن نتسامح معه بعد الآن، وهناك جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية ببيروت ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً أميركياً عام 1983".





وأضاف: "سياسة الولايات المتحدة وتحديداً إدارتي هي منع هذا النظام الإرهابي من امتلاك سلاح نووي، وقوتنا العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر، وأقول أيضاً إننا سندمر أسطول إيران البحري". وتوجّه ترامب إلى قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم"، وتابع: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية". وأكمل: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك أسلحة نووية بالفعل كوسيلة لإيصال رسالته".













