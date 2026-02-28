تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"الموساد" يخاطب الإيرانيين عبر "تلغرام".. هذا ما قيل عن هجوم اليوم
Lebanon 24
28-02-2026
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
، اليوم السبت، إن نمط العمل المشترك في الهجوم
الإسرائيلي
- الأميركي على
إيران
هذا الصباح، جاء مُطابقاً للعملية التي تم تنفيذها ضدّ منشأة فوردو النووية خلال شهر حزيران عام 2025.
وزعمت الصحيفة أن
إسرائيل
بدأت بإزالة التهديدات التي تواجهها هي والأميركيين، بما في ذلك التهديدات التي تطال الجبهة الداخلية الإسرائيلية والقواعد الأميركية في المنطقة، ثم تتدخل
الولايات المتحدة
بكامل قوتها.
رسالة إسرائيلية إلى الإيرانيين
وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي - الأميركي، أصدرت قناة الموساد على تطبيق "تيلغرام" رسالة إلى الشعب
الإيراني
تحثهم فيها على إعادة إيران إلى "أيام مجدها".
وأكدت القناة أن الشعب الإيراني ليس وحيداً في هذا النضال، ودعته إلى مشاركة جميع
وسائل الإعلام
الممكنة بوثائق توثق فظائع النظام.
ترامب
يعلن الحرب على النظام الإيراني
وفي أول خطاب له بعد شن العمليات العسكرية ضد إيران، اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بدء ما وصفها بـ"عمليات قتالية كبرى داخل إيران"، مشيراً إلى أن الهدف من العملية العسكرية التي تمّ شنها هو حماية
الأميركيين
.
وقال ترامب إنَّ "إيران مسؤولة عن العديد من الهجمات ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبراً أن "النظام الإيراني هو عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين".
وأكد ترامب أنه "لا يمكن لإيران أبداً امتلاك أي سلاح نووي"، مشيراً إلى أن أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاء
واشنطن
بأنحاء العالم للخطر.
وأكمل: "النظام الإيراني كان إرهاباً جماعياً ولن نتسامح معه بعد الآن، وهناك جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية ببيروت ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً أميركياً عام 1983".
وأضاف: "سياسة الولايات المتحدة وتحديداً إدارتي هي منع هذا النظام الإرهابي من امتلاك سلاح نووي، وقوتنا العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر، وأقول أيضاً إننا سندمر أسطول إيران البحري".
وتوجّه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم"، وتابع: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية".
وأكمل: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك أسلحة نووية بالفعل كوسيلة لإيصال رسالته".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تدخل إسرائيل عبر "تلغرام".. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث عن "تجسس"
Lebanon 24
إيران تدخل إسرائيل عبر "تلغرام".. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث عن "تجسس"
28/02/2026 14:02:23
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": السلطات الإيرانية تتحدث عن هجوم على مبنى حكومي جنوبي البلاد
Lebanon 24
"أ.ف.ب": السلطات الإيرانية تتحدث عن هجوم على مبنى حكومي جنوبي البلاد
28/02/2026 14:02:23
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
Lebanon 24
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
28/02/2026 14:02:23
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يواجه "الانفجار".. هذا ما قيلَ عن الجيش و "الحرب"
Lebanon 24
لبنان يواجه "الانفجار".. هذا ما قيلَ عن الجيش و "الحرب"
28/02/2026 14:02:23
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وسائل الإعلام
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب بدأت.. هل يتكرر سيناريو حزيران الماضي في ايران؟
Lebanon 24
الحرب بدأت.. هل يتكرر سيناريو حزيران الماضي في ايران؟
07:00 | 2026-02-28
28/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـ"عملية إيران".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـ"عملية إيران".. شاهدوها
06:44 | 2026-02-28
28/02/2026 06:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: هجوم إيران يهدف لـ"إزالة الخطر الوجودي"
Lebanon 24
نتنياهو: هجوم إيران يهدف لـ"إزالة الخطر الوجودي"
06:22 | 2026-02-28
28/02/2026 06:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
Lebanon 24
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
06:16 | 2026-02-28
28/02/2026 06:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا هُوجمت إيران يوم السبت وفي النهار؟ خبراء يكشفون
Lebanon 24
لماذا هُوجمت إيران يوم السبت وفي النهار؟ خبراء يكشفون
06:15 | 2026-02-28
28/02/2026 06:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-02-28
الحرب بدأت.. هل يتكرر سيناريو حزيران الماضي في ايران؟
06:44 | 2026-02-28
صورة لمكان إقامة خامنئي بعد تدميره بـ"عملية إيران".. شاهدوها
06:22 | 2026-02-28
نتنياهو: هجوم إيران يهدف لـ"إزالة الخطر الوجودي"
06:16 | 2026-02-28
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
06:15 | 2026-02-28
لماذا هُوجمت إيران يوم السبت وفي النهار؟ خبراء يكشفون
06:07 | 2026-02-28
عبر الضربات.. ما هي المناطق التي تم استهدافها في إيران؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 14:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24