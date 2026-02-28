تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الموساد" يخاطب الإيرانيين عبر "تلغرام".. هذا ما قيل عن هجوم اليوم

Lebanon 24
28-02-2026 | 02:52
A-
A+
الموساد يخاطب الإيرانيين عبر تلغرام.. هذا ما قيل عن هجوم اليوم
الموساد يخاطب الإيرانيين عبر تلغرام.. هذا ما قيل عن هجوم اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن نمط العمل المشترك في الهجوم الإسرائيلي - الأميركي على إيران هذا الصباح، جاء مُطابقاً للعملية التي تم تنفيذها ضدّ منشأة فوردو النووية خلال شهر حزيران عام 2025.
 
 
وزعمت الصحيفة أن إسرائيل بدأت بإزالة التهديدات التي تواجهها هي والأميركيين، بما في ذلك التهديدات التي تطال الجبهة الداخلية الإسرائيلية والقواعد الأميركية في المنطقة، ثم تتدخل الولايات المتحدة بكامل قوتها.


رسالة إسرائيلية إلى الإيرانيين
 

وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي - الأميركي، أصدرت قناة الموساد على تطبيق "تيلغرام" رسالة إلى الشعب الإيراني تحثهم فيها على إعادة إيران إلى "أيام مجدها". 
 

وأكدت القناة أن الشعب الإيراني ليس وحيداً في هذا النضال، ودعته إلى مشاركة جميع وسائل الإعلام الممكنة بوثائق توثق فظائع النظام. 
 
 
ترامب يعلن الحرب على النظام الإيراني
 
 
وفي أول خطاب له بعد شن العمليات العسكرية ضد إيران، اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء ما وصفها بـ"عمليات قتالية كبرى داخل إيران"، مشيراً إلى أن الهدف من العملية العسكرية التي تمّ شنها هو حماية الأميركيين.


وقال ترامب إنَّ "إيران مسؤولة عن العديد من الهجمات ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبراً أن "النظام الإيراني هو عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين".


وأكد ترامب أنه "لا يمكن لإيران أبداً امتلاك أي سلاح نووي"، مشيراً إلى أن أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاء واشنطن بأنحاء العالم للخطر.


وأكمل: "النظام الإيراني كان إرهاباً جماعياً ولن نتسامح معه بعد الآن، وهناك جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية ببيروت ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً أميركياً عام 1983".


وأضاف: "سياسة الولايات المتحدة وتحديداً إدارتي هي منع هذا النظام الإرهابي من امتلاك سلاح نووي، وقوتنا العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر، وأقول أيضاً إننا سندمر أسطول إيران البحري".


وتوجّه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم"، وتابع: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية".


وأكمل: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك أسلحة نووية بالفعل كوسيلة لإيصال رسالته".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تدخل إسرائيل عبر "تلغرام".. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث عن "تجسس"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": السلطات الإيرانية تتحدث عن هجوم على مبنى حكومي جنوبي البلاد
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يواجه "الانفجار".. هذا ما قيلَ عن الجيش و "الحرب"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-28
Lebanon24
06:44 | 2026-02-28
Lebanon24
06:22 | 2026-02-28
Lebanon24
06:16 | 2026-02-28
Lebanon24
06:15 | 2026-02-28
Lebanon24
06:07 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24