"الموساد" يخاطب الإيرانيين عبر "تلغرام".. هذا ما قيل عن هجوم اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم السبت، إن نمط العمل المشترك في الهجوم - الأميركي على هذا الصباح، جاء مُطابقاً للعملية التي تم تنفيذها ضدّ منشأة فوردو النووية خلال شهر حزيران عام 2025.



وزعمت الصحيفة أن بدأت بإزالة التهديدات التي تواجهها هي والأميركيين، بما في ذلك التهديدات التي تطال الجبهة الداخلية الإسرائيلية والقواعد الأميركية في المنطقة، ثم تتدخل بكامل قوتها.





رسالة إسرائيلية إلى الإيرانيين





وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي - الأميركي، أصدرت قناة الموساد على تطبيق "تيلغرام" رسالة إلى الشعب تحثهم فيها على إعادة إيران إلى "أيام مجدها".



وأكدت القناة أن الشعب الإيراني ليس وحيداً في هذا النضال، ودعته إلى مشاركة جميع الممكنة بوثائق توثق فظائع النظام.



يعلن الحرب على النظام الإيراني

وفي أول خطاب له بعد شن العمليات العسكرية ضد إيران، اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي بدء ما وصفها بـ"عمليات قتالية كبرى داخل إيران"، مشيراً إلى أن الهدف من العملية العسكرية التي تمّ شنها هو حماية .





وقال ترامب إنَّ "إيران مسؤولة عن العديد من الهجمات ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبراً أن "النظام الإيراني هو عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين".





وأكد ترامب أنه "لا يمكن لإيران أبداً امتلاك أي سلاح نووي"، مشيراً إلى أن أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاء بأنحاء العالم للخطر.





وأكمل: "النظام الإيراني كان إرهاباً جماعياً ولن نتسامح معه بعد الآن، وهناك جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية ببيروت ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً أميركياً عام 1983".





وأضاف: "سياسة الولايات المتحدة وتحديداً إدارتي هي منع هذا النظام الإرهابي من امتلاك سلاح نووي، وقوتنا العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر، وأقول أيضاً إننا سندمر أسطول إيران البحري".





وتوجّه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم"، وتابع: "إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية".





وأكمل: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك أسلحة نووية بالفعل كوسيلة لإيصال رسالته".





