الهجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات السابقة.. مسؤول اميركي يشرح

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم يتوقعون أن يكون الهجوم على ، الذي بدأ اليوم السبت، أوسع نطاقًا بكثير من الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران الماضي.





ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن "عشرات الضربات الأميركية تُنفَّذ بواسطة طائرات هجومية متمركزة في قواعد بالشرق الأوسط، إضافة إلى حاملة طائرات واحدة أو أكثر".

يأتي هذا فيما تحدث مسؤول أميركي لوكالة عن شن ضربات جوية وبحرية ضد إيران، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية إن "الضربات على إيران مركز ة على أهداف عسكرية".

وأشارت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تشارك في الضربات على إيران، صباح السبت.



وأفادت القناة 12 ، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الهجوم الجاري في إيران "عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".



وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت اليوم السبت بوقوع هجمات في مختلف أنحاء البلاد، مع شن إسرائيل غارات جوية على إيران.