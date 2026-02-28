تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ايران تستعد للرد.. هذا ما قاله مسؤول ايراني

Lebanon 24
28-02-2026 | 03:06
ايران تستعد للرد.. هذا ما قاله مسؤول ايراني
قال مسؤول إيراني لـ"رويترز"، ‌إن طهران تستعد ‌للرد، ‌بعد أن شنت ‌إسرائيل ‌هجوما ⁠على ⁠إيران، ⁠السبت، مضيفا أن الرد ⁠سيكون ساحقا.
كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول، قوله إن "إيران تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في القدس وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "إسرائيل شنت ضربة استباقية على إيران بهدف القضاء على التهديدات التي تواجهها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نطاقها.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني لرويترز: طهران تستعد للرد وسيكون ساحقا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت حرب إيران؟ هذا ما قالهُ جنرال إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني رفيع للجزيرة: أي مطالبة لنا باحتواء العدوان والانضباط وعدم الرد والاستسلام مرفوضة ومحض أحلام
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24

