ايران تستعد للرد.. هذا ما قاله مسؤول ايراني

قال مسؤول إيراني لـ" "، ‌إن تستعد ‌للرد، ‌بعد أن شنت ‌ ‌هجوما ⁠على ⁠إيران، ⁠السبت، مضيفا أن الرد ⁠سيكون ساحقا.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مسؤول، قوله إن " تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل".



وكانت أعلنت صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".



وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "إسرائيل شنت ضربة استباقية على إيران بهدف على التهديدات التي تواجهها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نطاقها.