عربي-دولي
ايران تستعد للرد.. هذا ما قاله مسؤول ايراني
Lebanon 24
28-02-2026
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول إيراني لـ"
رويترز
"، إن
طهران
تستعد للرد، بعد أن شنت
إسرائيل
هجوما على إيران، السبت، مضيفا أن الرد سيكون ساحقا.
كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم"
الإيرانية
عن مسؤول، قوله إن "
إيران
تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل".
وكانت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
أعلنت صباح السبت، أنها شنت "ضربة استباقية" على إيران، بينما دوت صفارات الإنذار في
القدس
وتم تعميم تحذير على السكان عبر هواتفهم من "إنذار بالغ الخطورة".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "إسرائيل شنت ضربة استباقية على إيران بهدف
القضاء
على التهديدات التي تواجهها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية العسكرية أو نطاقها.
