15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الرد بدأ.. صواريخ إيرانية تطال إسرائيل بعد "هجوم الصباح"
Lebanon 24
28-02-2026
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أقل من ساعتين على تنفيذ
إسرائيل
لهجمات مشتركة مع
الأميركيين
ضدّ
إيران
، أفادت تقارير عن إطلاق القوات
الإيرانية
رشقات صاروخية باليستية باتجاه إسرائيل.
وصرح مسؤول في
الحرس الثوري الإيراني
لوكالة "ريا نوفوستي" إن "رد
طهران
على الضربات التي طالت إيران سيكون قوياً وحاسماً".
إلى ذلك، ذكرت المعلومات أنه تم تفعيل الإنذارات
الإسرائيلية
في الجليل والجولان والساحل
الشمالي
الإسرائيلي
، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعمل على التصدي للتهديد الصاروخي
الإيراني
.
بدورها، قالت قناة "العربية" إنّ الدفاعات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخين إيرانيين شمال إسرائيل.
