الرد بدأ.. صواريخ إيرانية تطال إسرائيل بعد "هجوم الصباح"

في أقل من ساعتين على تنفيذ لهجمات مشتركة مع ضدّ ، أفادت تقارير عن إطلاق القوات رشقات صاروخية باليستية باتجاه إسرائيل.



وصرح مسؤول في لوكالة "ريا نوفوستي" إن "رد على الضربات التي طالت إيران سيكون قوياً وحاسماً".



إلى ذلك، ذكرت المعلومات أنه تم تفعيل الإنذارات في الجليل والجولان والساحل ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعمل على التصدي للتهديد الصاروخي .



بدورها، قالت قناة "العربية" إنّ الدفاعات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخين إيرانيين شمال إسرائيل.