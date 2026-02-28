نتنياهو: هدف عمليتنا في إيران إزالة النظام

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع الأميركية تحت اسم "زئير "، تستهدف تجريد النظام من قدراته النووية وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي يمثله نظام الملالي للمنطقة والعالم.



نتنياهو توجه بالشكر المباشر للرئيس الأميركي ، مشيداً بـ"قيادته التاريخية" في اتخاذ قرار المواجهة. وأكد أن العملية المشتركة تأتي رداً على عقود من "الإرهاب وسفك الدماء" التي مارسها النظام الإيراني ضد الإسرائيليين والأميركيين على حد سواء.

ووجه نتنياهو نداءً مباشراً إلى الشعوب والقوميات داخل ، داعياً الفرس والأكراد والأذريين والبلوش والأهوازيين إلى رفع عبء الاستبداد عن كاهلهم، معتبراً أن التحرك العسكري الحالي سيخلق الظروف الملائمة للشعب الإيراني لتقرير مصيره واستعادة إيران حرة ومسالمة.

وطالب نتنياهو المواطنين الإسرائيليين بالالتزام الصارم بتعليمات قيادة الداخلية، محذراً من أن الأيام المقبلة ستتطلب "طول نفس وقوة نفسية كبيرة" لمواجهة التداعيات المحتملة لهذا الصراع.