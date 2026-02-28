تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: هدف عمليتنا في إيران إزالة النظام

Lebanon 24
28-02-2026 | 03:34
A-
A+
نتنياهو: هدف عمليتنا في إيران إزالة النظام
نتنياهو: هدف عمليتنا في إيران إزالة النظام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية تحت اسم "زئير الأسد"، تستهدف تجريد النظام الإيراني من قدراته النووية وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي يمثله نظام الملالي للمنطقة والعالم.

نتنياهو توجه بالشكر المباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيداً بـ"قيادته التاريخية" في اتخاذ قرار المواجهة. وأكد أن العملية المشتركة تأتي رداً على عقود من "الإرهاب وسفك الدماء" التي مارسها النظام الإيراني ضد الإسرائيليين والأميركيين على حد سواء.
ووجه نتنياهو نداءً مباشراً إلى الشعوب والقوميات داخل إيران، داعياً الفرس والأكراد والأذريين والبلوش والأهوازيين إلى رفع عبء الاستبداد عن كاهلهم، معتبراً أن التحرك العسكري الحالي سيخلق الظروف الملائمة للشعب الإيراني لتقرير مصيره واستعادة إيران حرة ومسالمة.
وطالب نتنياهو المواطنين الإسرائيليين بالالتزام الصارم بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، محذراً من أن الأيام المقبلة ستتطلب "طول نفس وقوة نفسية كبيرة" لمواجهة التداعيات المحتملة لهذا الصراع. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: هدف عمليتنا في إيران إزالة النظام
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل والولايات المتحدة شرعتا في عملية لإزالة الخطر الوجودي الذي يمثله النظام الإرهابي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هجوم إيران يهدف لـ"إزالة الخطر الوجودي"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: كل قادة نظام إيران هدف للهجمات بمن فيهم خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-28
Lebanon24
06:44 | 2026-02-28
Lebanon24
06:22 | 2026-02-28
Lebanon24
06:16 | 2026-02-28
Lebanon24
06:15 | 2026-02-28
Lebanon24
06:07 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24