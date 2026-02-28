هذا ما يشهده الخليج الآن بعد "ضربة إيران".. انفجارات واعتراض صواريخ

إثر الهجمات الأميركية - على ، اليوم السبت، وبعد الرد بالصواريخ على ، سيطرت أجواء التوتر على عدد من دول الخليج العربي لاسيما البحرين، قطر، الإمارات والسعودية.



وقالت وكالة أنباء البحرين أن "مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي تعرض لهجوم صاروخي"، فيما أعلنت البحرينية أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار وعلى المواطنين المقيمين التوجه إلى أقرب مكانٍ آمن".

🔥🇧🇭 طهران تهاجم العاصمة البحرينية المنامة بالصواريخ

🔥🇦🇪 إنفجارات في آبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة

🔥🇮🇷 التلفزيون الإيراني : القوات المسلحة تهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة

🔥🇶🇦 🚨صفارات الإنذار تنطلق في الدوحة..قطر تغلق اجواءها

🔥🇰🇼 🚨صفارات الإنذار انطلقت في الكويت… pic.twitter.com/2Dwp0tpdgR — Dr.Gada Ennab (@gadaennab) February 28, 2026



من ناحيتها، قالت وكالة " " أنه تم رصد تصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أميركية.



أما في قطر، فقد أعلنت هناك أنه "تمّ إسقاط كل الصواريخ التي استهدفت قطر".



بدورها، قالت دعت وزارة الداخلية القطرية مواطنيها للابتعاد عن محيط المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء بالمباني وعدم الخروج إلا للضرورة.



وفي ظل التوتر المتصاعد، أعلنت قطر إغلاق المجال الجوي مؤقتاً.



على صعيد الكويت، فقد أفيد عن سماع دوي انفجارات، فيما أعلن الطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً أمام حركة الطائرات والمُسافرين.



أما في الإمارات، فقد تحدثت وكالة "رويترز" عن دوي انفجار هائل في أبوظبي.

كذلك، أفادت عن دوي انفجارات في العاصمة الرياض.





(يتبع)







