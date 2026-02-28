هذا ما يشهده الخليج الآن بعد "ضربة إيران".. انفجارات واعتراض صواريخ

🔥🇧🇭 طهران تهاجم العاصمة البحرينية المنامة بالصواريخ
🔥🇦🇪 إنفجارات في آبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة
🔥🇮🇷 التلفزيون الإيراني : القوات المسلحة تهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة
🔥🇶🇦 🚨صفارات الإنذار تنطلق في الدوحة..قطر تغلق اجواءها
🔥🇰🇼 🚨صفارات الإنذار انطلقت في الكويت… pic.twitter.com/2Dwp0tpdgR
— Dr.Gada Ennab (@gadaennab) February 28, 2026
