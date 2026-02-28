تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هذا ما يشهده الخليج الآن بعد "ضربة إيران".. انفجارات واعتراض صواريخ

Lebanon 24
28-02-2026 | 04:22
هذا ما يشهده الخليج الآن بعد ضربة إيران.. انفجارات واعتراض صواريخ
إثر الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، اليوم السبت، وبعد الرد الإيراني بالصواريخ على إسرائيل، سيطرت أجواء التوتر على عدد من دول الخليج العربي لاسيما البحرين، قطر، الإمارات والسعودية.
 

وقالت وكالة أنباء البحرين أن "مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي تعرض لهجوم صاروخي"، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار وعلى المواطنين المقيمين التوجه إلى أقرب مكانٍ آمن". 
 
 
 

من ناحيتها، قالت وكالة "رويترز" أنه تم رصد تصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أميركية.
 

أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الدفاع هناك أنه "تمّ إسقاط كل الصواريخ التي استهدفت قطر".
 

بدورها، قالت دعت وزارة الداخلية القطرية مواطنيها للابتعاد عن محيط المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء بالمباني وعدم الخروج إلا للضرورة.
 

وفي ظل التوتر المتصاعد، أعلنت قطر إغلاق المجال الجوي مؤقتاً.
 

على صعيد الكويت، فقد أفيد عن سماع دوي انفجارات، فيما أعلن الطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً أمام حركة الطائرات والمُسافرين. 
 

أما في الإمارات، فقد تحدثت وكالة "رويترز" عن دوي انفجار هائل في أبوظبي.
 
 
كذلك، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض.

(يتبع)




"لبنان 24": أصوات انفجارات تسمع في البقاع ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
"لبنان 24": أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
