تحذير اسرائيلي لسكان ايران.. هذا ما جاء فيه

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين داخل أو بالقرب من منشآت تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية وبنى تحتية عسكرية في أنحاء ايران.
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح خطيرة.
⭕️أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء هذه المناطق فورًا… pic.twitter.com/jNNgzEViph
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2026
