تحذير اسرائيلي لسكان ايران.. هذا ما جاء فيه

pic.twitter.com/jNNgzEViph — (@AvichayAdraee) February 28, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً إلى جميع المتواجدين داخل أو بالقرب من منشآت تابعة وبنى تحتية عسكرية في أنحاء .وقال عبر اكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح خطيرة. أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء هذه المناطق فورًا والبقاء خارجها حتى إشعار آخر. ️وجودكم في هذه المناطق يعرض حياتكم للخطر.