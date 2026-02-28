إيران تدين "العدوان العسكري" الإسرائيلي والأميركي وتؤكد حقها في الردّ الحازم والمتناسب!

دانت الايرانية ما وصفته بـ"العدوان العسكري" الذي شنّته اسرائيل والولايات المتحدة على ، معتبرةً أنّ الهجمات تمثّل "انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".





قالت في بيان الوزارة إن "وطننا المقدّس تعرّض مرةً أخرى لعدوان عسكري إجرامي"، مشيرةً إلى أنّ الهجمات وقعت صباح اليوم عشية عيد النوروز وفي اليوم العاشر من شهر رمضان، واستهدفت منشآت دفاعية وأماكن غير عسكرية في مدن مختلفة".





واعتبرت طهران أنّ التصعيد جاء في وقت كانت فيه إيران والولايات المتحدة منخرطتين في "أشهر من الحوار والتفاعل"، مؤكدةً أنّها أبدت استعداداً للتفاوض رغم ما وصفته بـ"نكث العهود والإجراءات الاستفزازية".





وأكدت الخارجية أنّ الجمهورية الإسلامية "تحتفظ بحقها في الردّ الحازم والمتناسب" في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق ، مشددةً على أنّ الردّ سيتم "في الزمان والمكان المناسبين".





وحمّلت في البيان وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تبعات الهجمات ونتائجها"»، داعية ومجلس الأمن والدول "المستقلة والمسؤولة" إلى إدانة ما جرى واتخاذ إجراءات فورية لوقفه.





وختم البيان بالتأكيد أنّ "الشعب سيجتاز هذا الامتحان التاريخي مرفوع الرأس"، وأن الإيرانيين "لم يخضعوا يومًا لعدوان أو هيمنة أجنبية"، في إشارة إلى تمسّك طهران بخيار المواجهة.

