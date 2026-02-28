تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيران تدين "العدوان العسكري" الإسرائيلي والأميركي وتؤكد حقها في الردّ الحازم والمتناسب!

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:14
دانت وزارة الخارجية الايرانية ما وصفته بـ"العدوان العسكري" الذي شنّته اسرائيل والولايات المتحدة على إيران، معتبرةً أنّ الهجمات تمثّل "انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".


قالت في بيان الوزارة إن "وطننا المقدّس تعرّض مرةً أخرى لعدوان عسكري إجرامي"، مشيرةً إلى أنّ الهجمات وقعت صباح اليوم عشية عيد النوروز وفي اليوم العاشر من شهر رمضان، واستهدفت منشآت دفاعية وأماكن غير عسكرية في مدن مختلفة".


واعتبرت طهران أنّ التصعيد جاء في وقت كانت فيه إيران والولايات المتحدة منخرطتين في "أشهر من الحوار والتفاعل"، مؤكدةً أنّها أبدت استعداداً للتفاوض رغم ما وصفته بـ"نكث العهود والإجراءات الاستفزازية".


وأكدت الخارجية الإيرانية أنّ الجمهورية الإسلامية "تحتفظ بحقها في الردّ الحازم والمتناسب" في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددةً على أنّ الردّ سيتم "في الزمان والمكان المناسبين".


وحمّلت في البيان الولايات المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تبعات الهجمات ونتائجها"»، داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول "المستقلة والمسؤولة" إلى إدانة ما جرى واتخاذ إجراءات فورية لوقفه.


وختم البيان بالتأكيد أنّ "الشعب الإيراني سيجتاز هذا الامتحان التاريخي مرفوع الرأس"، وأن الإيرانيين "لم يخضعوا يومًا لعدوان أو هيمنة أجنبية"، في إشارة إلى تمسّك طهران بخيار المواجهة.
وزارة الدفاع: الإمارات تصف الهجوم الإيراني عليها بـ"انتهاك صارخ" وتؤكد حقها في الرد
"لجنة الأسير سكاف": العدوان المستمر على الجنوب يَتطلب موقف رسمياً حازماً لايقافه
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: التخطيط العسكري الأميركي بشأن مهاجمة إيران بلغ مراحل متقدمة جدًّا
مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائمًا
الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

الإيرانية

