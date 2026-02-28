قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني

أعلنت ، اليوم السبت، أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت .



وبحسب بيان نشرته "قنا" نقلاً عن ، فإنه "بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، تصدّينا بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة".



وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.



‏وشددت وزارة الدفاع على أن "القوات المسلحة تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي"، مجددة التأكيد على أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة".



‏وكانت القطرية أهابت بالابتعاد عن محيط المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء داخل المباني، سواء في المنازل أو غيرها، وعدم الخروج والتحرك إلا للضرورة القصوى تجنباً للتعرض لأي مخاطر.

