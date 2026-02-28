تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:18
قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" نقلاً عن وزارة الدفاع، فإنه "بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، تصدّينا بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة".

وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

‏وشددت وزارة الدفاع على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي"، مجددة التأكيد على أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة".

 ‏وكانت وزارة الداخلية القطرية أهابت بالابتعاد عن محيط المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء داخل المباني، سواء في المنازل أو غيرها، وعدم الخروج والتحرك إلا للضرورة القصوى تجنباً للتعرض لأي مخاطر.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح وأسقطت صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية: أجرينا بنجاح مع إسرائيل تجارب لنظام مقلاع داوود لاعتراض الصواريخ والمسيرات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: دفاعاتنا تصدت بنجاح للعدوان وفق الإجراءات المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء القطرية

وزارة الدفاع القطرية

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

أراضي الدولة

وزارة الدفاع

تحت السيطرة

القطرية

