تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني
Lebanon 24
28-02-2026
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع القطرية
، اليوم السبت، أنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت
أراضي الدولة
.
وبحسب بيان نشرته
وكالة الأنباء القطرية
"قنا" نقلاً عن
وزارة الدفاع
، فإنه "بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، تصدّينا بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة".
وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت وزارة الدفاع على أن "القوات المسلحة
القطرية
تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي"، مجددة التأكيد على أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة".
وكانت
وزارة الداخلية
القطرية أهابت بالابتعاد عن محيط المواقع العسكرية والالتزام بالبقاء داخل المباني، سواء في المنازل أو غيرها، وعدم الخروج والتحرك إلا للضرورة القصوى تجنباً للتعرض لأي مخاطر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح وأسقطت صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
Lebanon 24
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح وأسقطت صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
28/02/2026 16:33:05
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات
Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات
28/02/2026 16:33:05
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية: أجرينا بنجاح مع إسرائيل تجارب لنظام مقلاع داوود لاعتراض الصواريخ والمسيرات
Lebanon 24
وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية: أجرينا بنجاح مع إسرائيل تجارب لنظام مقلاع داوود لاعتراض الصواريخ والمسيرات
28/02/2026 16:33:05
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: دفاعاتنا تصدت بنجاح للعدوان وفق الإجراءات المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: دفاعاتنا تصدت بنجاح للعدوان وفق الإجراءات المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك
28/02/2026 16:33:05
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية
وزارة الدفاع القطرية
وزارة الداخلية
وكالة الأنباء
أراضي الدولة
وزارة الدفاع
تحت السيطرة
القطرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
Lebanon 24
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
09:23 | 2026-02-28
28/02/2026 09:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
09:20 | 2026-02-28
28/02/2026 09:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
09:17 | 2026-02-28
28/02/2026 09:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
09:09 | 2026-02-28
28/02/2026 09:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:23 | 2026-02-28
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
09:20 | 2026-02-28
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
09:17 | 2026-02-28
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
09:09 | 2026-02-28
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
09:07 | 2026-02-28
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:02 | 2026-02-28
روسيا: الهجوم على إيران قد يؤدي إلى كارثة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 16:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24