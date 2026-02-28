تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هجوم صاروخي إيراني على الإمارات… الدفاعات الجوية تتصدى وقتيل في أبوظبي

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:22
هجوم صاروخي إيراني على الإمارات… الدفاعات الجوية تتصدى وقتيل في أبوظبي
هجوم صاروخي إيراني على الإمارات… الدفاعات الجوية تتصدى وقتيل في أبوظبي photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض دولة  الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

كما تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية.

وتؤكد الجهات المختصة بأن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

وأدانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
مواضيع ذات صلة
الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرة إيرانية في سماء أربيل (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح وأسقطت صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: وفاة شخص من جنسية آسيوية بعد سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: تعرضنا لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية

العربية المتحدة

وزارة الدفاع

تحت السيطرة

أمن الدولة

الإماراتية

الإماراتي

تابع
Lebanon24
09:23 | 2026-02-28
Lebanon24
09:20 | 2026-02-28
Lebanon24
09:17 | 2026-02-28
Lebanon24
09:09 | 2026-02-28
Lebanon24
09:07 | 2026-02-28
Lebanon24
09:02 | 2026-02-28
