بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته البرية والجوية والبحرية ويستدعي الاحتياط!

كتب المتحدث بإسم الجيش السباق أفيخاي أدرعي، عبر "أكس": "بناء على تقييم الموقف المتعدد الجبهات بدأت هيئة العمليات بتعزيز بصورة واسعة النطاق على كافة الجبهات وفي كافة قيادات المناطق، كما قامت باستنفار واستدعاء واسع لقوات احتياط وذلك في إطار رفع الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات هجومية ودفاعية مختلفة".



وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز قوات سلاحي الجو والبحرية بصورة ملموسة، علاوة على تكثيف المنظومات النارية كافة".



وتابع: "يواصل الجيش الاسرائيلي تقدير الموقف باستمرار – فسيتم الرد على أي محاولة لضرب بقوة كبيرة".

