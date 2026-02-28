تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وسط "حرب إيران".. الأردن يعلن إسقاط صاروخين باليستيين

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:40
وسط حرب إيران.. الأردن يعلن إسقاط صاروخين باليستيين
أعلن الجيش الأردني، السبت، إسقاط صاروخين استهدفا أراضي المملكة، بينما أصدر الأمن العام جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين، في ظل شن حرب أميركية إسرائيلية على إيران.


وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم، السبت، إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.


وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن بيانا، أوضحت فيه جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين للتعامل مع الوضع الراهن.


وتعرضت مواقع متفرقة في المنطقة لهجمات إيرانية، تزامنا مع تعرضها لهجوم عسكري إسرائيلي أميركي كبير.
