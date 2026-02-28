وسط "حرب إيران".. الأردن يعلن إسقاط صاروخين باليستيين

أعلن الجيش ، السبت، إسقاط صاروخين استهدفا أراضي ، بينما أصدر جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين، في ظل شن حرب أميركية إسرائيلية على .





وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه تم، السبت، إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل الأردنية.





وأصدرت بيانا، أوضحت فيه جملة من الإرشادات والتعليمات الوقائية للمواطنين للتعامل مع الوضع الراهن.





وتعرضت مواقع متفرقة في المنطقة لهجمات إيرانية، تزامنا مع تعرضها لهجوم عسكري إسرائيلي أميركي كبير.