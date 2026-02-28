تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مطار مسقط في أقصى حالة استنفار لاستقبال الطائرات العالقة بأجواء الخليج
Lebanon 24
28-02-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مراسل
قناة الجزيرة
في سلطنة
عُمان
، أن "مطار مسقط حاليا في أقصى استنفار لاستقبال الطائرات العالقة في أجواء
دول الخليج
مع إغلاق معظم المطارات".
