عربي-دولي

لمتابعة عملية "زئير الأسد" ضد إيران.. نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا "تحت الأرض"

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:52
لمتابعة عملية زئير الأسد ضد إيران.. نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا تحت الأرض
لمتابعة عملية زئير الأسد ضد إيران.. نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا تحت الأرض photos 0
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع،اليوم السبت، بشكل طارئ مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "في موقع غير معلن تحت سطح الأرض". 

ويهدف الاجتماع لمتابعة العملية العسكرية الإسرائيلية – الأميركية المشتركة "زئير الأسد" التي استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما ذكر موقع "واللا".


ونقل الموقع الاسرائيلي عن مصدر في تل أبيب أن إسرائيل عازمة على مواصلة عمليتها العسكرية ضد إيران على مدار الأيام المقبلة، دون أن يحدد المدة.


وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد.


وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم السبت، عن إطلاق إسرائيل عملية "زئير الأسد" ضد إيران


ويُعد الهجوم عملية أميركية إسرائيلية مشتركة "لإزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل والمنطقة"، وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
نتنياهو يطلق على العملية ضد إيران اسم "زئير الأسد"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اجتماع للجنة "الميكانيزم" يُعقد حالياً في رأس الناقورة بأعضائها العسكريين
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عراقية: الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة رفض ترمب عودة "نوري المالكي" لرئاسة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يصف العملية الأميركية ضد إيران بأنها "ملحمة غضب"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
09:23 | 2026-02-28
Lebanon24
09:20 | 2026-02-28
Lebanon24
09:17 | 2026-02-28
Lebanon24
09:09 | 2026-02-28
Lebanon24
09:07 | 2026-02-28
Lebanon24
09:02 | 2026-02-28
