لمتابعة عملية "زئير الأسد" ضد إيران.. نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا "تحت الأرض"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء اجتمع،اليوم السبت، بشكل طارئ مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "في موقع غير معلن تحت سطح الأرض".



ويهدف الاجتماع لمتابعة العملية العسكرية – الأميركية المشتركة "زئير " التي استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي ، وفق ما ذكر موقع "واللا".





ونقل الموقع الاسرائيلي عن مصدر في أن عازمة على مواصلة عمليتها العسكرية ضد مدار الأيام المقبلة، دون أن يحدد المدة.





وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد.





وأعلن يسرائيل كاتس، السبت، عن إطلاق إسرائيل عملية "زئير الأسد" ضد .





ويُعد الهجوم عملية أميركية إسرائيلية مشتركة "لإزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل والمنطقة"، وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.



