الكويت: الهجوم الإيراني انتهاك لسيادة بلادنا ومجالها الجوي وللقانون الدولي

أدانت الهجوم الذي استهدف الأراضي ، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادة ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق .

وأكدت الكويت حقها الكامل في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على العدوان السافر.

وأعلنت السلطات أن دفاعات البلاد تصدت بنجاح للهجمات بصواريخ وفق الإجراءات المعتمدة وقواعد الاشتباك. وشددت الخارجية على أن استمرار الأعمال العسكرية العدوانية في المنطقة يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.



