إغلاق الممرات الجوية في سوريا مؤقتاً بسبب التوترات الإقليمية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم السبت، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت.





وبحسب السورية "سانا"، فإن الإغلاق، الذي يأتي تزامنا مع الهجمات الأميركية على والرد عليها، يسري اعتباراً السبت عند الساعة 12:00 ظهراً، ولمدة 12 ساعة، بتوقيت .





وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الإغلاق، ستتم إدارة حركة الملاحة الجوية عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة، واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.

