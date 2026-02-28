تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إغلاق الممرات الجوية في سوريا مؤقتاً بسبب التوترات الإقليمية

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:28
إغلاق الممرات الجوية في سوريا مؤقتاً بسبب التوترات الإقليمية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم السبت، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت. 
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الإغلاق، الذي يأتي تزامنا مع الهجمات الإسرائيلية الأميركية على طهران والرد الإيراني عليها، يسري اعتباراً من اليوم السبت عند الساعة 12:00 ظهراً، ولمدة 12 ساعة، بتوقيت دمشق.


وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الإغلاق، ستتم إدارة حركة الملاحة الجوية عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة، واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.
مواضيع ذات صلة
سوريا تعلن إغلاقًا مؤقتًا وجزئيًّا لمجالها الجوي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء البحرينية: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية بمطار البحرين الدولي إثر إغلاق المجال الجوي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إغلاق مطاري رزيسزو ولوبلين ببولندا مؤقتا بسبب نشاط الطيران العسكري
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:14 Lebanon 24 Lebanon 24

