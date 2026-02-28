تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إغلاق الممرات الجوية في سوريا مؤقتاً بسبب التوترات الإقليمية
Lebanon 24
28-02-2026
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم السبت، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء
السورية
أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت.
وبحسب
وكالة الأنباء
السورية "سانا"، فإن الإغلاق، الذي يأتي تزامنا مع الهجمات
الإسرائيلية
الأميركية على
طهران
والرد
الإيراني
عليها، يسري اعتباراً
من اليوم
السبت عند الساعة 12:00 ظهراً، ولمدة 12 ساعة، بتوقيت
دمشق
.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الإغلاق، ستتم إدارة حركة الملاحة الجوية عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة، واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.
