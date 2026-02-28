تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لماذا هُوجمت إيران يوم السبت وفي النهار؟ خبراء يكشفون
Lebanon 24
28-02-2026
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
الهجوم المشترك الذي شنته
إسرائيل
وأميركا على
إيران
، اليوم السبت، كان مفاجئاً للنظام
الإيراني
، خصوصاً أن الضربات جاءت خلال النهار وليس في الليل كما جرت العادة في العمليات العسكرية السابقة.
ماذا يعني ذلك؟
وفي حديث عبر قناة "
الجزيرة
"، أكد العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن المفاجأة الإستراتيجية غائبة على المستوى الجيوسياسي والعسكري، نظراً لحجم الدفاعات والحشد العسكري، إلا أن عنصر المفاجأة تمثل في الجانب العملياتي والتكتيكي ونوعية الأهداف المستهدفة.
وأشار حنا إلى أن الضربات لم تركز على الدفاعات الجوية، كما هو المعتاد، بل استهدفت المنظومة العسكرية
الإيرانية
بدقة، مع تركيز على العاصمة طهران وبعض المواقع الإستراتيجية الأخرى، كجزء من عملية تهدف إلى تقليص جاهزية النظام العسكري والأمني في إيران.
وأوضح حنا أن نجاح الاستهداف يعتمد على دقة الاستعلامات، مؤكداً أن العملية إذا نجحت، فقد تؤثر سلباً على جاهزية النظام الإيراني العسكرية، رغم أن المرشد الإيراني علي خامنئي سبق وأن عيّن بدائل في المواقع الحساسة لضمان استمرار القيادة العسكرية بعد الحروب السابقة والتظاهرات الأخيرة.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى نشر الجيش
الإسرائيلي
الفرقة 91 على الحدود مع
لبنان
واستدعاء قوات الاحتياط، في خطوة لتعزيز الأمن الداخلي تحسباً لأي تصعيد محتمل كرد فعل على الهجمات الجوية.
لماذا يوم السبت؟
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن اختيار إسرائيل ليوم السبت لتنفيذ الضربات على إيران جاء إستراتيجياً، حيث يكون النشاط المدني منخفضاً، والجمهور الإسرائيلي في حالة "هدوء شبه كامل"، ما يقلل من مخاطر أي ردة فعل محتملة من صواريخ إيرانية أو صواريخ فرط صوتية.
وذكر الأعور أن "
الجبهة
الداخلية
الإسرائيلية
أكملت تعليماتها للطوارئ، فيما أكد
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى، مشيراً إلى أن العملية الاستباقية تُنفَّذ بتنسيق كامل مع
الولايات المتحدة
الأميركية.
وأشار الإعلام الإسرائيلي وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن الهدف من الضربات ليس مجرد استهداف مواقع عسكرية، بل تغيير النظام الإيراني وإسقاطه، مؤكداً أنَّ "لا بديل عن إسقاط النظام" ضمن الأهداف المعلنة للعملية.
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
Lebanon 24
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
09:23 | 2026-02-28
28/02/2026 09:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
09:20 | 2026-02-28
28/02/2026 09:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
Lebanon 24
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
09:17 | 2026-02-28
28/02/2026 09:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني: خسرنا "قادة"
09:09 | 2026-02-28
28/02/2026 09:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
