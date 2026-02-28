لماذا هُوجمت إيران يوم السبت وفي النهار؟ خبراء يكشفون

الهجوم المشترك الذي شنته وأميركا على ، اليوم السبت، كان مفاجئاً للنظام ، خصوصاً أن الضربات جاءت خلال النهار وليس في الليل كما جرت العادة في العمليات العسكرية السابقة.



ماذا يعني ذلك؟



وفي حديث عبر قناة " "، أكد العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن المفاجأة الإستراتيجية غائبة على المستوى الجيوسياسي والعسكري، نظراً لحجم الدفاعات والحشد العسكري، إلا أن عنصر المفاجأة تمثل في الجانب العملياتي والتكتيكي ونوعية الأهداف المستهدفة.





وأشار حنا إلى أن الضربات لم تركز على الدفاعات الجوية، كما هو المعتاد، بل استهدفت المنظومة العسكرية بدقة، مع تركيز على العاصمة طهران وبعض المواقع الإستراتيجية الأخرى، كجزء من عملية تهدف إلى تقليص جاهزية النظام العسكري والأمني في إيران.





وأوضح حنا أن نجاح الاستهداف يعتمد على دقة الاستعلامات، مؤكداً أن العملية إذا نجحت، فقد تؤثر سلباً على جاهزية النظام الإيراني العسكرية، رغم أن المرشد الإيراني علي خامنئي سبق وأن عيّن بدائل في المواقع الحساسة لضمان استمرار القيادة العسكرية بعد الحروب السابقة والتظاهرات الأخيرة.





وأشارت صحيفة "معاريف" إلى نشر الجيش الفرقة 91 على الحدود مع واستدعاء قوات الاحتياط، في خطوة لتعزيز الأمن الداخلي تحسباً لأي تصعيد محتمل كرد فعل على الهجمات الجوية.





لماذا يوم السبت؟





وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن اختيار إسرائيل ليوم السبت لتنفيذ الضربات على إيران جاء إستراتيجياً، حيث يكون النشاط المدني منخفضاً، والجمهور الإسرائيلي في حالة "هدوء شبه كامل"، ما يقلل من مخاطر أي ردة فعل محتملة من صواريخ إيرانية أو صواريخ فرط صوتية.





وذكر الأعور أن " الداخلية أكملت تعليماتها للطوارئ، فيما أكد يسرائيل كاتس أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى، مشيراً إلى أن العملية الاستباقية تُنفَّذ بتنسيق كامل مع الأميركية.





وأشار الإعلام الإسرائيلي وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن الهدف من الضربات ليس مجرد استهداف مواقع عسكرية، بل تغيير النظام الإيراني وإسقاطه، مؤكداً أنَّ "لا بديل عن إسقاط النظام" ضمن الأهداف المعلنة للعملية.