"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!

أفادت القناة 12 بحدوث ما وصفته بـ"زلزال داخل القيادة "، موضحة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد وأحد أبرز المسؤولين عن الملف ، في هجوم استهدافي.



وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر إيرانية أن الهجمات التي استهدفت مجمّعات حكومية في أدت إلى سقوط عدد كبير من السياسيين وكبار المسؤولين، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.



في المقابل، لا يزال مصير المرشد والرئيس مسعود بزشكيان غير محسوم، وسط غياب تأكيد رسمي من طهران.



وذكرت القناة نقلاً عن معلومات وردت إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بوجود احتمال مرتفع بمقتل ثلاثة مسؤولين كبار إضافيين على المستويين العملياتي والسياسي خلال موجة الهجمات الأخيرة.



وذكرت أن مصدراً أمنياً رفيعاً علّق على وضع المرشد الأعلى قائلاً: "كان خامنئي محاطاً بأشخاص أغبياء لم يدركوا أنهم يلعبون بالنار. الليلة انتهت هذه اللعبة".



ومن بين الأسماء التي يُعتقد أنها استُهدفت:



محمد فخربور، قائد القوات البرية في ، والذي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن بناء القدرات البرية للنظام وقمع التمردات الداخلية.



عزيز نصير زاده، ، والمسؤول عن التنسيق بين المستوى السياسي ومنظومات التصنيع العسكري وتسليح الحلفاء في المنطقة.



صالح أسدي، الذي يُعتقد أنه كان يتولى رئاسة الاستخبارات الإيرانية (AMI)، ويُعد من أكثر الشخصيات نفوذاً وسرية في المنظومة الأمنية، وارتبط اسمه على مدى عقود بقضية احتجاز واختفاء الطيار رون أراد، إضافة إلى دوره في إدارة الاستخبارات الاستراتيجية ضد . (آرم نيوز)



