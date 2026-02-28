تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!

Lebanon 24
28-02-2026 | 06:16
"زلزال في القيادة الإيرانية".. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار!
زلزال في القيادة الإيرانية.. التقديرات الإسرائيلية ترجح مقتل شمخاني وعدة مسؤولين كبار! photos 0
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بحدوث ما وصفته بـ"زلزال داخل القيادة الإيرانية"، موضحة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد وأحد أبرز المسؤولين عن الملف النووي، في هجوم استهدافي.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر إيرانية أن الهجمات التي استهدفت مجمّعات حكومية في طهران أدت إلى سقوط عدد كبير من السياسيين وكبار المسؤولين، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.

في المقابل، لا يزال مصير المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان غير محسوم، وسط غياب تأكيد رسمي من طهران. 

وذكرت القناة نقلاً عن معلومات وردت إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بوجود احتمال مرتفع بمقتل ثلاثة مسؤولين كبار إضافيين على المستويين العملياتي والسياسي خلال موجة الهجمات الأخيرة.

وذكرت أن مصدراً أمنياً رفيعاً علّق على وضع المرشد الأعلى قائلاً: "كان خامنئي محاطاً بأشخاص أغبياء لم يدركوا أنهم يلعبون بالنار. الليلة انتهت هذه اللعبة".

ومن بين الأسماء التي يُعتقد أنها استُهدفت:

محمد فخربور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري، والذي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن بناء القدرات البرية للنظام وقمع التمردات الداخلية.

عزيز نصير زاده، وزير الدفاع الإيراني، والمسؤول عن التنسيق بين المستوى السياسي ومنظومات التصنيع العسكري وتسليح الحلفاء في المنطقة.

صالح أسدي، الذي يُعتقد أنه كان يتولى رئاسة الاستخبارات الإيرانية (AMI)، ويُعد من أكثر الشخصيات نفوذاً وسرية في المنظومة الأمنية، وارتبط اسمه على مدى عقود بقضية احتجاز واختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد، إضافة إلى دوره في إدارة الاستخبارات الاستراتيجية ضد إسرائيل. (آرم نيوز) 
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: تقديراتنا أننا حققنا نجاحا في استهداف القيادة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما استهدف اجتماعا لكبار المسؤولين في القيادة السياسية والأمنية الإيرانية في طهران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الأمنيين
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات الإسرائيلية أن المفاوضات الأميركية الإيرانية لن تنتهي باتفاق
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24

