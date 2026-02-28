نتنياهو: هجوم إيران يهدف لـإزالة الخطر الوجودي

أعلن بنيامين نتنياهو عن بدء عملية مشتركة مع تهدف إلى "إزالة الخطر الوجودي" الذي يشكله النظام .



وأكد نتنياهو في خطاب متلفز أن الهدف الأساسي هو ضمان عدم تمكن من تطوير أو امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، معتبرا أن تسلح نوويا يمثل "تهديدا للبشرية جمعاء".





ودعا نتنياهو الشعب الإيراني إلى "أخذ مصيره بيده" والعمل على إسقاط النظام الحاكم، واصفاً إياه بأنه "نظام قمعي دموي استثمر مقدرات الدولة في مشاريع عدائية".





وقال نتنياهو، إن النظام الإيراني "سخّر موارده لبناء برنامج نووي وتطوير ترسانة صاروخية ضخمة"، محذرا من أن امتلاك إيران للسلاح "يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل وخطرا مباشرا على الولايات المتحدة والاستقرار الدولي".





وأكد نتنياهو أن "ستواصل عملياتها العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي"، معتبراً أن هذه العمليات تأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، ومضيفا أن امتلاك طهران لقدرات نووية سيمنحها "حصانة إستراتيجية تقلّص قدرة إسرائيل على حماية نفسها".





وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون مع ، موجّها الشكر إلى الرئيس الأميركي ، واصفاً إياه بـ"القائد الحازم للعالم الحر"، على حد تعبيره.





وشنت أميركا وإسرائيل هجوماً مشتركاً واسعاً على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.





وعلى الأثر، أطلقت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل كردّ على الهجمات. (الجزيرة نت)