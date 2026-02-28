مقتل 57 تلميذة في غارات إسرائيلية على مدرسة جنوب إيران

أسفرت غارات إسرائيلية أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب ، عن مقتل 57 من تلميذاتها، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن مسؤول محلي في .

ونقل التلفزيون عن المحافظ قوله إنه «خلال الهجوم الصاروخي على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، قُتلت حتى الآن 57 تلميذة وأُصيبت 60 بجروح».

وأعلن الرئيس الأميركي شن «عملية قتالية كبرى ومستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

ولاحقاً أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء واعتراض صواريخ على أراضيها.