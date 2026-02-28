مقتل 57 تلميذة في غارات إسرائيلية على مدرسة جنوب إيران

أسفرت غارات إسرائيلية أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران، عن مقتل 57 من تلميذاتها، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن مسؤول محلي في محافظة هرمزكان.
ونقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ قوله إنه «خلال الهجوم الصاروخي الإسرائيلي صباح اليوم على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، قُتلت حتى الآن 57 تلميذة وأُصيبت 60 بجروح».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن «عملية قتالية كبرى ومستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.
ولاحقاً أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء واعتراض صواريخ على أراضيها.