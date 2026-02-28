تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
Lebanon 24
28-02-2026
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنت طائرات إيرانية من طراز شاهد-136 غارات جوية على قاعدة بحرية أميركية في
البحرين
. وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وقوع
الغارات
على
القاعدة
.
في الأثناء، أعلنت السفارة الأميركية بالمنامة أنها ستغلق الأحد بسبب "الهجمات الصاروخية المستمرة" ضد البحرين، فيما
تشن إيران
هجمات انتقامية على قواعد أميركية في
الخليج
ردا على الهجوم
الإسرائيلي
الأميركي ضدها.
وذكرت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس: "نظراً للهجمات الصاروخية المستمرة على البحرين في 28 شباط، ستُغلق
سفارة الولايات المتحدة
في البحرين الأحد 1 آذار 2026".
وتابعت: "ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة ليوم الأحد 1 آذار 2026. وسنُعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الهجوم على قاعدة بحرية في البحرين أصاب مستودعًا فارغًا
Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الهجوم على قاعدة بحرية في البحرين أصاب مستودعًا فارغًا
28/02/2026 18:52:34
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا مطارات عسكرية وبنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية وأسقطنا 136 طائرة مسيرة
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا مطارات عسكرية وبنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية وأسقطنا 136 طائرة مسيرة
28/02/2026 18:52:34
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: نتوقع أن تستهدف إيران قواعدنا وسفاراتنا في المنطقة
Lebanon 24
مسؤول أميركي: نتوقع أن تستهدف إيران قواعدنا وسفاراتنا في المنطقة
28/02/2026 18:52:34
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
Lebanon 24
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
28/02/2026 18:52:34
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
سفارة الولايات
الإسرائيلي
تشن إيران
يوم الأحد
إسرائيل
القاعدة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
Lebanon 24
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
11:37 | 2026-02-28
28/02/2026 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
11:30 | 2026-02-28
28/02/2026 11:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
11:18 | 2026-02-28
28/02/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:38 | 2026-02-28
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
11:37 | 2026-02-28
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
11:30 | 2026-02-28
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
11:19 | 2026-02-28
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:18 | 2026-02-28
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
11:08 | 2026-02-28
من "درع يهودا" إلى "زئير الأسد".. لماذا استبدل نتنياهو اسم "عملية إيران"؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 18:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24