إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136

شنت طائرات إيرانية من طراز شاهد-136 غارات جوية على قاعدة بحرية أميركية في . وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وقوع على .





في الأثناء، أعلنت السفارة الأميركية بالمنامة أنها ستغلق الأحد بسبب "الهجمات الصاروخية المستمرة" ضد البحرين، فيما هجمات انتقامية على قواعد أميركية في ردا على الهجوم الأميركي ضدها.





وذكرت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس: "نظراً للهجمات الصاروخية المستمرة على البحرين في 28 شباط، ستُغلق في البحرين الأحد 1 آذار 2026".





وتابعت: "ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة ليوم الأحد 1 آذار 2026. وسنُعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".

