عربي-دولي

إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136

Lebanon 24
28-02-2026 | 09:17
إيران تستهدف قاعدة بحرية أميركية في البحرين بغارات شاهد-136
شنت طائرات إيرانية من طراز شاهد-136 غارات جوية على قاعدة بحرية أميركية في البحرين. وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وقوع الغارات على القاعدة.


في الأثناء، أعلنت السفارة الأميركية بالمنامة أنها ستغلق الأحد بسبب "الهجمات الصاروخية المستمرة" ضد البحرين، فيما تشن إيران هجمات انتقامية على قواعد أميركية في الخليج ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي ضدها.


وذكرت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس: "نظراً للهجمات الصاروخية المستمرة على البحرين في 28 شباط، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في البحرين الأحد 1 آذار 2026".


وتابعت: "ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة ليوم الأحد 1 آذار 2026. وسنُعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي". 
