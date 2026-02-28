وزير الخارجية التركي يناقش مع نظرائه في المنطقة خطوات لوقف الهجمات

أجرى هاكان فيدان اتصالات هاتفية اليوم السبت مع نظرائه من ، والعراق، والسعودية، وقطر، وسوريا، ومصر، وإندونيسيا، وفق ما قال مصدر في الوزارة لـ"رويترز".



وأضاف المصدر أن المحادثات تركزت على تطورات اليوم في المنطقة، وعلى الخطوات الممكنة للمساهمة في وضع حد للهجمات.



وشنت وإسرائيل صباح اليوم السبت هجومًا واسعًا على إيران، وردت طهران باستهداف قواعد ومصالح في المنطقة.



وقال الرئيس الأمريكي إن العملية ستنهي التهديد الأمني للولايات المتحدة، وتمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.



وقال البنتاغون إن الضربات الأمريكية ضد إيران أطلق عليها اسم "ملحمة الغضب".

