عربي-دولي

الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم

Lebanon 24
28-02-2026 | 09:20
الحكومة الإيرانية تعلن حالة تأهب قصوى بعد الهجوم
أعلن مجلس الإعلام الحكومي الإيراني، اليوم السبت، أن الهجوم الذي شنّته إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية لم ينجح في زعزعة استقرار البلاد، وأن الحكومة الإيرانية وأجهزتها التنفيذية والخدمية تواصل عملها بكامل طاقتها لضمان سير شؤون المواطنين بشكل طبيعي.

وجاء في البيان الذي تضمن عدة بنود منها "توفير جميع السلع الأساسية والوقود والأدوية دون أي نقص، مع استمرار عمل المستشفيات والصيدليات الدائمة والمنتخبة".

وأكد "استمرار خدمات البنوك للمتعاملين، وإغلاق المدارس والجامعات مؤقتًا حفاظًا على سلامة المواطنين".

وأشارت الحكومة الإيرانية إلى أنها "وفرت التسهيلات اللازمة للتنقل بين المدن"، ودعت المواطنين إلى التزام الهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية.

وشدد مجلس الإعلام الحكومي على أن الحكومة ستواصل الدفاع عن الوطن بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدًا التزامها بحماية سيادة إيران ومصالح الشعب الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، أن العمليات العسكرية الإيرانية ضد العدو ستستمر بلا توقف حتى هزيمته بالكامل. 

وأضاف البيان "جميع القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تعتبر أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب استهداف الأراضي المحتلة".

ودعا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على هدوئه، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستدافع عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية بحزم وصلابة.
