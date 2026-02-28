تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه

Lebanon 24
28-02-2026 | 09:23
A-
A+
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه
مرتدياً قبعة رياضية بيضاء.. هكذا يدير ترامب الحرب على إيران من منتجعه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح السبت من منتجعه مارالاغو في فلوريدا مرتدياً قبعة رياضية بيضاء ومن دون ربطة عنق، ليعلن أن الولايات المتحدة بدأت ما وصفه بـ"حملة عسكرية ضخمة ومستمرة" ضد إيران تستهدف برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية وقواتها البحرية وشبكات حلفائها الإقليميين.

ونشر ترامب فيديو مدته ثماني دقائق على منصة "تروث سوشيال" بعد الساعة 2:30 فجراً بتوقيت الساحل الشرقي، وقال إن الضربات نُفذت "بالتنسيق مع إسرائيل" وقدمها كإجراء دفاعي لإزالة ما اعتبره "تهديداً وشيكاً". وبحسب مصادر مطلعة نقلتها "رويترز"، تابع ترامب سير العملية من النادي الخاص برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

وأثار اختيار مارالاغو لإدارة بداية العملية تفاعلاً واسعاً على منصة "إكس"، حيث وصف بعض المعلقين المشهد بـ"حرب الويكيند" في إشارة إلى توقيت الإعلانات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بينما رأت قراءات أخرى أن إدارة عمليات كبرى من منتجع خاص تمثل خروجاً عن التقليد الرئاسي الذي يجعل "غرفة العمليات" في البيت الأبيض مركز القيادة خلال الأزمات.

غرفة العمليات هذه أُنشئت عام 1961، وتحولت إلى مركز قرارات أمنية في محطات مفصلية، كما استُحضرت سوابق لإدارة ترامب عمليات من مارالاغو، بينها إعلان ضربة قاسم سليماني في كانون الثاني 2020، إضافة إلى متابعة عملية اعتقال نيكولاس مادورو في كانون الثاني 2026 من "غرفة عمليات مؤقتة" داخل المنتجع، وفق ما ورد.

ولم تكشف الإدارة تفاصيل الترتيبات التقنية في مارالاغو، لكن التقرير أشار إلى أن الاتصالات المشفرة وروابط الفيديو الآمنة تتيح للرئيس إدارة الملف من مواقع متعددة. في المقابل، نقلت المادة مخاوف منتقدين من أن إدارة حملة مفتوحة من منتجع خاص قد تثير أسئلة تتعلق بالبروتوكولات والأمن والرمزية السياسية خلال مرحلة عدائية حساسة.

وفي الفيديو نفسه، دعا ترامب الإيرانيين إلى إسقاط حكومتهم بعد انتهاء المرحلة العسكرية، وأقر بإمكانية وقوع خسائر أميركية، مع تأكيده أن الهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي ومواصلة استهداف المصالح الأميركية وحلفائها. (سكاي نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: إدارة ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المجموعة التي ستدير فنزويلا هم من يقفون خلفي وبينهم وزيرا الخارجية والحرب ورئيس الأركان
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: إدارة ترامب على اتصال وثيق مع السلطات الفنزويلية المؤقتة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزير الدفاع

سكاي نيوز

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28
Lebanon24
11:08 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24