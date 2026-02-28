صواريخ إيرانية تستهدف تل أبيب… وهكذا يبدو المشهد (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه "تم رصد إطلاق عدة صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى، ومن المتوقع أن تصل خلال 10 دقائق".
وقالت الشرطة الإسرائيلية: "رصدنا سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقتي غوش دان ووسط إسرائيل".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بسقوط إصابة خطيرة جراء صاروخ إيراني سقط على تل أبيب.
عاجل | نجمة داوود الحمراء : عدد من الإصابات الخطيرة جراء سقوط صاروخ على تل أبيب pic.twitter.com/irrrVctGQH
مشاهد من تل أبيب بعد سقوط صواريخ ايرانية pic.twitter.com/Qi3P2VZSpm
