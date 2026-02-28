صواريخ إيرانية تستهدف تل أبيب… وهكذا يبدو المشهد (فيديو)

أفادت أنّه "تم رصد إطلاق عدة صواريخ من باتجاه الكبرى، ومن المتوقع أن تصل خلال 10 دقائق".

وقالت : "رصدنا سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقتي غوش دان ووسط ".

وكانت إذاعة الجيش قد أفادت بسقوط إصابة خطيرة جراء صاروخ إيراني سقط على تل أبيب.