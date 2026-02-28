ضربة واسعة ودفاعات تحت النار.. إسرائيل تعلن استهداف أنظمة إيرانية وتحقق بمقتل مسؤولين

أعلن الجيش السبت استكمال "ضربة واسعة" استهدفت أنظمة الدفاع ، بما في ذلك في غرب البلاد، وقال إن العملية نُفذت بتوجيه من استخبارات الجيش ضد ما وصفه بـ"أنظمة الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام ".



وأشار البيان إلى أن إحدى الضربات استهدفت نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس إيه 65" في منطقة كرمانشاه غرب .



وأضاف الجيش أن قواته نفذت قصفاً متزامناً على عدد من المواقع في خلال هجمات منسقة مع صباح السبت، موضحاً أن الأهداف شملت مواقع "كان ممثلون رفيعو المستوى من القيادة السياسية والأمنية الإيرانية مجتمعين" فيها.



وقال إن الاستعدادات للعملية استمرت "منذ شهور" بدعم من الاستخبارات العسكرية بهدف "تحديد اللحظة العملياتية" لاجتماع كبار المسؤولين، مع تأكيده أن اختيار توقيت الهجوم صباحاً كان متعمداً لتحقيق "مفاجأة تكتيكية" عبر تحديد مواقع بدقة.



وفي موازاة ذلك، أفادت ثلاثة مصادر بأن الإيراني أمير نصير زاده وقائد في محمد باكبور "يُعتقد أنهما قُتلا" خلال الضربات، وفق .



وتأتي هذه التطورات بعد عملية مشتركة أميركية إسرائيلية استهدفت طهران ومناطق أخرى، وبعد إعلان الجمعة رفضه أي شكل من تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهو ما كانت طهران قد رفضته. (العربية)

