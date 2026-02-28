ضربة واسعة ودفاعات تحت النار.. إسرائيل تعلن استهداف أنظمة إيرانية وتحقق بمقتل مسؤولين

أعلن الجيش الإسرائيلي
السبت استكمال "ضربة واسعة" استهدفت أنظمة الدفاع الإيرانية
، بما في ذلك في غرب البلاد، وقال إن العملية نُفذت بتوجيه من استخبارات الجيش ضد ما وصفه بـ"أنظمة الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني
".
وأشار البيان إلى أن إحدى الضربات استهدفت نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس إيه 65" في منطقة كرمانشاه غرب إيران
.
وأضاف الجيش أن قواته نفذت قصفاً متزامناً على عدد من المواقع في طهران
خلال هجمات منسقة مع الولايات المتحدة
صباح السبت، موضحاً أن الأهداف شملت مواقع "كان ممثلون رفيعو المستوى من القيادة السياسية والأمنية الإيرانية مجتمعين" فيها.
وقال إن الاستعدادات للعملية استمرت "منذ شهور" بدعم من الاستخبارات العسكرية بهدف "تحديد اللحظة العملياتية" لاجتماع كبار المسؤولين، مع تأكيده أن اختيار توقيت الهجوم صباحاً كان متعمداً لتحقيق "مفاجأة تكتيكية" عبر تحديد مواقع القادة
بدقة.
وفي موازاة ذلك، أفادت ثلاثة مصادر بأن وزير الدفاع
الإيراني أمير نصير زاده وقائد في الحرس الثوري
محمد باكبور "يُعتقد أنهما قُتلا" خلال الضربات، وفق رويترز
.
وتأتي هذه التطورات بعد عملية مشتركة أميركية إسرائيلية استهدفت طهران ومناطق أخرى، وبعد إعلان ترامب
الجمعة رفضه أي شكل من تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهو ما كانت طهران قد رفضته. (العربية)