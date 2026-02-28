الدخان يتصاعد... شاهدوا بالفيديو ما يجري في دبي!

أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد الدخان بالقرب من فندق فيرمونت النخلة في دبي، نتيجة سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه.
كما تُسمع أصوات انفجارات قوية في المنطقة.
دبي مرة أخرى 🚨🚨 pic.twitter.com/nLDMCXM0tq
— AHMAD CAPTAIN (@kaptanM5) February 28, 2026
لحظة القصف الإيراني على #دبي pic.twitter.com/38FXzs0KRX
— بشاير حوران Bashayer Hawran (@bashaer165) February 28, 2026
