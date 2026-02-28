بسبب الحرب.. إسرائيل توقف ضخ الغاز إلى مصر لأجل غير مسمى

أوقفت ضخ الطبيعي إلى مصر لأجل غير مسمى اعتباراً من ، وذلك بعد شن وواشنطن هجوماً مشتركاً على ، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق".



بلغت كميات الغاز التي توقف ضخها نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً من حقلي "تمار" و"ليفياثان" الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط، ما يضع ضغوطاً إضافية على منظومة الطاقة في البلاد، بحسب المسؤول.



