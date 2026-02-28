تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه

Lebanon 24
28-02-2026 | 10:43
A-
A+
روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه
روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نقلت شبكة CBS News عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أطلع عدداً محدوداً من أعضاء الكونغرس على الضربة العسكرية الأميركية ضد إيران قبل ساعات من تنفيذها.

وأشارت الشبكة إلى أن روبيو تواصل مع بعض أعضاء ما يُعرف بـ"مجموعة الثمانية"، وهي مجموعة من كبار المشرعين المخوَّلين قانونياً لتلقي معلومات سرية من السلطة التنفيذية حول العمليات الاستخباراتية الأكثر حساسية.

وأفادت المصادر بأن السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان من بين المبلغين، إلا أن الأمر بقي غير واضح فيما إذا كان روبيو قد أبلغ جميع أعضاء المجموعة قبل انطلاق العملية.


وكان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.


وتأتي هذه الضربات عقب فشل محادثات أجريت في سويسرا الخميس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف النووي، في آخر محاولة دبلوماسية قبيل اندلاع المواجهة.


هذا وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي، وبدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".


وأفادت المعلومات بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية بما فيها تل أبيب ومحيطها بعد أنباء عن هجوم صاروخي إيراني، ردا على العملية الأمريكية الإسرائيلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": روبيو أبلغ مشرعين أن ترامب يريد شراء غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: روبيو سيطلع الليلة كبار المشرعين على مستجدات ملف إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الكونغرس الأميركي قد يصوّت الأسبوع ​المقبل على منع ترامب من شن هجوم على إيران من ​دون موافقة المشرعين الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تراجعت عن ضرب إيران قبل ساعات من تنفيذ خطّتها
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

الإيرانية

البرلمان

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28
Lebanon24
11:08 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24