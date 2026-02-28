روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه

نقلت شبكة CBS News عن مصادر مطلعة أن الأميركي ماركو روبيو أطلع عدداً محدوداً من أعضاء الكونغرس على الضربة العسكرية الأميركية ضد قبل ساعات من تنفيذها.



وأشارت الشبكة إلى أن روبيو تواصل مع بعض أعضاء ما يُعرف بـ"مجموعة الثمانية"، وهي مجموعة من كبار المشرعين المخوَّلين قانونياً لتلقي معلومات سرية من السلطة التنفيذية حول العمليات الاستخباراتية الأكثر حساسية.

وأفادت المصادر بأن السيناتور مارك وارنر، لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان من بين المبلغين، إلا أن الأمر بقي غير واضح فيما إذا كان روبيو قد أبلغ جميع أعضاء المجموعة قبل انطلاق العملية.

وكان مكتب قد أعلن في وقت سابق اليوم شن هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.وتأتي هذه الضربات عقب فشل محادثات أجريت في سويسرا الخميس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف ، في آخر محاولة دبلوماسية قبيل اندلاع المواجهة.هذا وأعلنت وكالة "تسنيم" أن إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم ، وبدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في عزيزي في منشور على منصة اكس: "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".وأفادت المعلومات بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية بما فيها تل أبيب ومحيطها بعد أنباء عن هجوم صاروخي إيراني، ردا على العملية الأمريكية الإسرائيلية.