الإمارات وقطر تدينان التصعيد الإيراني وتؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً

بحث رئيس ، بن زايد آل ، مع أمير دولة قطر، الشيخ ، هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الشيخ زايد والأمير تميم بن حمد، خلال الاتصال، عن إدانتهما "الاعتداءات السافرة على أراضي دولة ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق ".

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.

