Najib Mikati
عربي-دولي

الإمارات وقطر تدينان التصعيد الإيراني وتؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً

Lebanon 24
28-02-2026 | 10:29
الإمارات وقطر تدينان التصعيد الإيراني وتؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً
بحث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد والأمير تميم بن حمد، خلال الاتصال، عن إدانتهما "الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.

السعودية: ندين الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: الموقف الإماراتي في السودان ثابت ويؤكد ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى وزير خارجية الإمارات: لضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العمليات العدائية الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات وقطر تؤكدان أهمية تعزيز التنمية والازدهار لشعوب المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:54:18 Lebanon 24 Lebanon 24

