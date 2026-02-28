الإمارات وقطر تدينان التصعيد الإيراني وتؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً

بحث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد والأمير تميم بن حمد، خلال الاتصال، عن إدانتهما "الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.
