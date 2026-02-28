تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من "درع يهودا" إلى "زئير الأسد".. لماذا استبدل نتنياهو اسم "عملية إيران"؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 11:08
A-
A+

من درع يهودا إلى زئير الأسد.. لماذا استبدل نتنياهو اسم عملية إيران؟
من درع يهودا إلى زئير الأسد.. لماذا استبدل نتنياهو اسم عملية إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تساؤلات كثيرة أثيرت حول استبدال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، لاسم العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران، إذ أطلق عليها تسمية "زئير الأسد" بعدما كان اسمها "درع يهودا".
 
 
وأثار استبدال اسم العملية تفسيرات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعض النشطاء أن التحذير الذي أطلقه نتنياهو من تأثير التسمية على مشاركة شركائه الإقليميين، ومحاولة تصوير الحرب على أنها دينية، كان وراء قرار تعديل الاسم.


في المقابل، رأى آخرون أن هذا التغيير يهدف إلى تقديم الحرب كعملية دفاعية، وإظهار أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة خصومها من خلال هذه العملية.


وأشار بعضهم إلى أن اسم العملية السابق "درع يهودا" لم يكن مجرد تسمية عسكرية، بل عنوان لعقل يربط العدوان بغطاء توراتي ويمنحه بعداً دينياً يتجاوز الحسابات التقليدية.


وبعد تعديل الاسم إلى "زئير الأسد"، اعتبر البعض أن التغيير يرمز إلى القوة والهيبة، إذ يرتبط "الزئير" بالموروث الإسرائيلي ويعكس طابع الهجوم والإثبات على الأرض، وهو امتداد للنهج التوراتي الذي اعتمدته إسرائيل في تسمية عملياتها العسكرية السابقة، مثل "عناقيد الغضب" و"عربات جدعون".


ورأى مغردون أن اختيار اسم "درع يهودا"، ثم تغييره إلى "زئير الأسد"، مرتبط بالرمزية التاريخية لقبيلة يهوذا، الأقوى بين أبناء بني إسرائيل، والتي يحمل رمزها الأسد.


وأشاروا إلى أن هذا النهج يعكس رغبة المؤسسة العسكرية في دمج الرموز الدينية والقومية لإضفاء شرعية أخلاقية ودينية على العمليات العسكرية، وتصوير الهجمات الاستباقية ضد الخصوم الإقليميين كأفعال دفاعية ضرورية لحماية "الشعب اليهودي".


كذلك، اعتبر مدونون أن توظيف المصطلحات التوراتية يعمل كغطاء دعائي لتحويل المواجهة السياسية والعسكرية مع إيران إلى صراع ذي أبعاد دينية وتاريخية، بما يضمن اصطفاف الشعب خلف القيادة العسكرية.


وبحسب مغردين ومحللين، فإن تغيير الاسم من "درع يهودا" إلى "زئير الأسد" يمنح العملية طابعاً هجومياً أكثر وضوحاً، إذ يرتبط الزئير بالقوة والسيطرة وإثبات الوجود. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يطلق على العملية ضد إيران اسم "زئير الأسد"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لمتابعة عملية "زئير الأسد" ضد إيران.. نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا "تحت الأرض"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: كل من هاجمنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران "تلقى ضرباتنا"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلي

الدينية

الجزيرة

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:26 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28
Lebanon24
13:53 | 2026-02-28
Lebanon24
13:41 | 2026-02-28
Lebanon24
13:26 | 2026-02-28
Lebanon24
13:15 | 2026-02-28
Lebanon24
13:06 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24