الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية

أصدرت والمغتربين في الجمهورية العربية بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت سيادة وأمن كل من ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.



وأعربت الجمهورية العربية السورية في بيانها عن تضامنها الكامل مع هذه الدول الشقيقة في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداءات الغاشمة"، مؤكدةً رفضها القاطع لأي تهديدات تمس أمن واستقرار هذه الدول.

كما شدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، مؤكداً مواصلة دمشق دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية لحل قضايا المنطقة بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوبها.









