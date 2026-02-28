تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة

Lebanon 24
28-02-2026 | 11:18
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة photos 0
انطلقت أسعار الذهب مع إغلاق الجمعة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال اضطراره لاتخاذ "قرارات سيئة جداً" بشأن إيران، في ظل استمرار تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت إسرائيل توجيه ضربات وقائية ضد إيران استهدفت منشآت حكومية حيوية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة مشاركتها الكاملة، مع تهديد ترامب بحرب قد تمتد لعدة أيام.

وبحسب الأرقام المتداولة "الذهب الفوري سجل "5,277.90" دولاراً للأوقية مرتفعاً 1.75%.
أما "العقود الآجلة للذهب" سجلت 5,267.20 دولاراً للأوقية بارتفاع 1.41%.
والفضة الآجلة صعدت إلى 93.636 دولاراً للأوقية بارتفاع 6.91".
