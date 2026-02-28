وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة

انطلقت أسعار مع إغلاق الجمعة بعد تصريحات للرئيس الأميركي عن احتمال اضطراره لاتخاذ "قرارات سيئة جداً" بشأن ، في ظل استمرار تمسك بتخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية.



وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت توجيه ضربات وقائية ضد إيران استهدفت منشآت حكومية حيوية، قبل أن تعلن مشاركتها الكاملة، مع تهديد بحرب قد تمتد لعدة أيام.



وبحسب الأرقام المتداولة "الذهب الفوري سجل "5,277.90" دولاراً للأوقية مرتفعاً 1.75%.

أما "العقود الآجلة للذهب" سجلت 5,267.20 دولاراً للأوقية بارتفاع 1.41%.

والفضة الآجلة صعدت إلى 93.636 دولاراً للأوقية بارتفاع 6.91".

Advertisement