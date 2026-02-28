تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب

Lebanon 24
28-02-2026 | 11:37
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السبت، اتصالاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
 

وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن "إدانة مصر واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية الشقيقة، وتضامنها مع الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها"، مؤكداً ضرورة احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة.


وشدد الجانبان على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الدول العربية

عبد الفتاح

إيران على

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

