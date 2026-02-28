السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب

تلقى الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، السبت، اتصالاً من ، تناول التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.





وأعرب الرئيس المصري خلال الاتصال عن "إدانة مصر واستنكارها الاعتداءات السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الشقيقة، وتضامنها مع الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أرضها وأمنها وسيادتها"، مؤكداً ضرورة احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة.





وشدد الجانبان على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.