هل انتهى "نفس الدبلوماسية"؟.. إيران تتهم واشنطن بإفشال المفاوضات

اتهمت ، بـ"خيانة" الدبلوماسية للمرة الثانية، وذلك عقب فرض حزمة عقوبات جديدة طالت أكثر من 30 فرداً وكياناً إيرانياً، تزامناً مع انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة في .

ووصف ، عباس عراقجي، هذا التحرك بأنه "سوء تقدير" يهدد مسار التفاوض الذي ترعاه سلطنة عمان، مشيراً إلى أن واشنطن تتبع سياسة "الرسائل المتناقضة"؛ فبينما تدعو للحل السلمي، تواصل تشديد الضغوط الاقتصادية والتلويح بالخيار العسكري.



وأوضح عراقجي أن المحادثات الفنية المقرر استكمالها في فيينا مطلع اذار المقبل تواجه عقبات جدية بسبب إصرار واشنطن على ربط الملف ببرنامج الصواريخ الباليستية، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلاً.

وأكدت الخارجية أن "خيانة الدبلوماسية" تكررت بعد أن سبق لواشنطن المشاركة في ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية في وقت سابق، مما أدى حينها إلى توقف المسار التفاوضي بالكامل.





