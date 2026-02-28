تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل انتهى "نفس الدبلوماسية"؟.. إيران تتهم واشنطن بإفشال المفاوضات

Lebanon 24
28-02-2026 | 12:11
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة بـ"خيانة" الدبلوماسية للمرة الثانية، وذلك عقب فرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة طالت أكثر من 30 فرداً وكياناً إيرانياً، تزامناً مع انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة في جنيف.
 
ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا التحرك بأنه "سوء تقدير" يهدد مسار التفاوض الذي ترعاه سلطنة عمان، مشيراً إلى أن واشنطن تتبع سياسة "الرسائل المتناقضة"؛ فبينما تدعو للحل السلمي، تواصل تشديد الضغوط الاقتصادية والتلويح بالخيار العسكري.

وأوضح عراقجي أن المحادثات الفنية المقرر استكمالها في فيينا مطلع اذار المقبل تواجه عقبات جدية بسبب إصرار واشنطن على ربط الملف النووي ببرنامج الصواريخ الباليستية، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً.
 
وأكدت الخارجية الإيرانية أن "خيانة الدبلوماسية" تكررت بعد أن سبق لواشنطن المشاركة في ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية في وقت سابق، مما أدى حينها إلى توقف المسار التفاوضي بالكامل.


وزارة الخارجية الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

