لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
أكبر غارة جوية الآن.. إسرائيل تقصف إيران بـ200 طائرة!
Lebanon 24
28-02-2026
|
12:11
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء السبت، شنّ موجة غارات جديدة على مواقع إطلاق صواريخ داخل
إيران
.
وذكر الجيش أن نحو 200 طائرة تشنُّ غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي
الإيرانية
، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو.
وقال الجيش إنه تمت مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.
