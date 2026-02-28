تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أكبر غارة جوية الآن.. إسرائيل تقصف إيران بـ200 طائرة!

Lebanon 24
28-02-2026 | 12:11
أكبر غارة جوية الآن.. إسرائيل تقصف إيران بـ200 طائرة!
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء السبت، شنّ موجة غارات جديدة على مواقع إطلاق صواريخ داخل إيران.
 

وذكر الجيش أن نحو 200 طائرة تشنُّ غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو.
 

وقال الجيش إنه تمت مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.


مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نحو 200 طائرة تشن غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية وتعتبر أكبر غارة في تاريخ سلاح الجو
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشنّ غارة جوية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل: سلاح الجو يشن الآن سلسلة ضربات واسعة على أهداف عسكرية غرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية وقصف بالدبابات على مسلحين بعد إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

