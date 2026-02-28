أكبر غارة جوية الآن.. إسرائيل تقصف إيران بـ200 طائرة!

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء السبت، شنّ موجة غارات جديدة على مواقع إطلاق صواريخ داخل .



وذكر الجيش أن نحو 200 طائرة تشنُّ غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي ، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو.



وقال الجيش إنه تمت مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.



