إيران تتخذ القرار وسط الحرب: إغلاق مضيق هرمز أمام السفن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية ، إنها تلقت بلاغات عديدة من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل من بإغلاق مضيق هرمز.



ويأتي ذلك، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن السفن توقفت عن عبور مضيق هرمز.





كذلك، أفاد مسؤول بمهمة أسبيدس الأوروبية لـ"رويترز" اليوم إن سفناً تستقبل بثاً عالي التردد من الحرس الثوري يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز.





وعلّقت ناقلات نفط وغاز عالمية الإبحار عبر مضيق هرمز الحيوي، مع بدء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران اليوم، وسط مخاوف من استهداف المضيق الذي يمر عبره خُمس المنقول بحراً في العالم.





ويُعدّ مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل النفط في العالم، ومن أهم النقاط المحورية في أوقات التوتر مع إيران، إذ يمر عبره يومياً جزء هائل من النفط المنقول بحراً في العالم، وجزء كبير من الغاز.





وتبين صور الأقمار الصناعية على موقعي "مارين ترافيك"، و"فاسيل فايندر" لتتبع السفن أنه كان هناك إفراغاً متعمداً وشبه كامل للشريط البحري الحدودي المحيط بميناء هرمز الذي يتوسط المضيق قبل الضربة بأيام قليلة، حيث دخلت 5 سفن فقط إلى الميناء في الفترة بين 20 و24 شباط.

وخلال يوم الإثنين 23 شباط، كانت هناك سفينة واحدة فقط تحمل اسم "أتلانتا 1" وتحمل الإيراني، ولا تكشف عن طبيعة حمولتها، بينما لا يتوقع الميناء استقبال أي سفن خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويُقارن ذلك مع متوسط 30 سفينة يومياً في المتوسط كان يستقبلها الميناء في الربع الأخير من العام، وأقل من 5 سفن يومياً خلال الحرب في الفترة من 13 إلى 24 حزيران. (الشرق للأخبار)