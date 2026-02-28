الحوثي: استهداف طهران عدوان سافر على بلد مسلم

صرح قائد الله، عبدالملك بدرالدين ، بأن العدوان الأميركي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في يأتي في إطار المساعي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة تحت عنوان "تغيير "، ولتحقيق الهدف العدواني المعروف بـ" الكبرى".



ووصف الحوثي في كلمته هذا التحرك بأنه عدوان ظالم وسافر وإجرامي وحشي على بلد مسلم بدون أي حق، يستهدف الشعب ومؤسساته الرسمية ونظامه الإسلامي.

وأشار إلى أن العدوان طال مدرسة ابتدائية للبنات، مما أسفر عن استشهاد عشرات الطالبات.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تضامن العالم الإسلامي بكله مع الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في مواجهة هذا الاستهداف.