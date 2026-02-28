تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحوثي: استهداف طهران عدوان سافر على بلد مسلم

Lebanon 24
28-02-2026 | 12:53
A-
A+
الحوثي: استهداف طهران عدوان سافر على بلد مسلم
الحوثي: استهداف طهران عدوان سافر على بلد مسلم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرح قائد أنصار الله، عبدالملك بدرالدين الحوثي، بأن العدوان الأميركي الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في إطار المساعي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط"، ولتحقيق الهدف العدواني المعروف بـ"إسرائيل الكبرى".

ووصف الحوثي في كلمته هذا التحرك بأنه عدوان ظالم وسافر وإجرامي وحشي على بلد مسلم بدون أي حق، يستهدف الشعب الإيراني ومؤسساته الرسمية ونظامه الإسلامي.
 
وأشار إلى أن العدوان طال مدرسة ابتدائية للبنات، مما أسفر عن استشهاد عشرات الطالبات.
 
واختتم بالتأكيد على ضرورة تضامن العالم الإسلامي بكله مع الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في مواجهة هذا الاستهداف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: استهداف عدة وزارات في جنوب طهران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: مفاوضات طهران وواشنطن ستعقد غدا بسفارة عمان في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: العدوان على إيران استهداف للمنطقة بأسرها
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيراني

الجمهوري

الإسلام

إسرائيل

جمهورية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:26 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28
Lebanon24
13:53 | 2026-02-28
Lebanon24
13:41 | 2026-02-28
Lebanon24
13:26 | 2026-02-28
Lebanon24
13:15 | 2026-02-28
Lebanon24
13:06 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24