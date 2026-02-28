إيران لسكان طهران: لإخلاء العاصمة والمغادرة إلى مدن أخرى

دعت الحكومة سكان ، السبت، إلى مغادرة العاصمة "مع الحفاظ على الهدوء"، عقب بدء الهجوم الأميركي على البلاد.





وجاء في رسالة نصية أرسلتها السلطات إلى الهواتف الإيرانية وتلقتها وكالة "فرانس برس" أنه "نظراً للعمليات المشتركة التي تنفذها والكيان الإسرائيلي ضدّ طهران وبعض المدن الكبرى، يرجى، إذا أمكن ومع الحفاظ على الهدوء، التوجه إلى مدن أخرى".





وكانت نفت في وقت سابق، السبت، صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.





في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس مسعود بزشكيان.

إلى ذلك، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نُقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة. (سكاي نيوز عربية)