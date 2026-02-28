تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إيران لسكان طهران: لإخلاء العاصمة والمغادرة إلى مدن أخرى

Lebanon 24
28-02-2026 | 12:56
إيران لسكان طهران: لإخلاء العاصمة والمغادرة إلى مدن أخرى
إيران لسكان طهران: لإخلاء العاصمة والمغادرة إلى مدن أخرى photos 0
دعت الحكومة الإيرانية سكان طهران، السبت، إلى مغادرة العاصمة "مع الحفاظ على الهدوء"، عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد.


وجاء في رسالة نصية أرسلتها السلطات إلى الهواتف الإيرانية وتلقتها وكالة "فرانس برس" أنه "نظراً للعمليات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضدّ طهران وبعض المدن الكبرى، يرجى، إذا أمكن ومع الحفاظ على الهدوء، التوجه إلى مدن أخرى".
 

وكانت إيران نفت في وقت سابق، السبت، صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.


في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.
 
 
إلى ذلك، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه "نُقل إلى مكان آمن"، كما أن بزشكيان بخير ولم يصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة. (سكاي نيوز عربية)
 
 
 
أ ف ب: السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الكيان الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

