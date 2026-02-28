إنذار إسرائيلي للسكان في اصفهان: غادروا فورا (صورة)

وجه الجيش ، يوم السبت، تحذيرا مباشرا إلى السكان في محيط مجمع "جي" الصناعي بمدينة أصفهان ، معلنا عن نية استهداف "بنى تحتية عسكرية" في المنطقة خلال الدقائق القليلة المقبلة.



وطالب الجيش في بيان أرفقه بخرائط توضيحية، المواطنين الإيرانيين المتواجدين في المجمع بضرورة الإخلاء والابتعاد عن الموقع فورا، مؤكدا أن العمليات الوشيكة ستتركز على بنى تحتية عسكرية.



وتضمن الإنذار توجيهات محددة لسكان "قرية مزرعة" المتاخمة للموقع، حيث نصت التعليمات على الدخول الفوري إلى المنازل والالتزام بالبقاء فيها حتى ساعات الصباح.



كما حذر الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من المجمع الصناعي المستهدف عقب الضربة حفاظا على السلامة العامة.

