عربي-دولي

خامنئي "حي" أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2026 | 13:15
خامنئي حي أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل
خامنئي حي أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل photos 0
تضاربت الأنباء بشكل حاد حول مصير المرشد الإيراني علي خامنئي عقب الضربات الإسرائيلية الأميركية التي استهدفت العاصمة طهران، فبينما زعمت تقارير إسرائيلية مقتله، أكدت مصادر إيرانية تواجده في مقر القيادة لإدارة شؤون الحرب.

الرواية الإيرانية: قيادة مباشرة من الميدان

نقلت قناة "الميادين" عن مصدر مطلع أن السيد علي خامنئي متواجد حالياً في غرفة العمليات، ويتولى بنفسه قيادة وإدارة شؤون الحرب، تماماً كما حدث في حرب "الـ 12 يوماً" السابقة. وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لقناة (NBC) بأن خامنئي على قيد الحياة "على حد علمه"، فيما شددت وسائل إعلام رسمية إيرانية على أن المرشد يدير العمليات العسكرية من غرفة القيادة.

الادعاءات الإسرائيلية: استهداف 30 مسؤولاً

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى مقتل خامنئي رغم النفي الرسمي الصادر من طهران. وذكرت القناة أن الضربة الأولى استهدفت نحو 30 مسؤولاً إيرانياً في إطار العملية العسكرية الواسعة.

صور الأقمار الصناعية: دمار في المجمّع المحصّن

ميدانياً، وثقت صور التقطتها شركة "إيرباص" عبر الأقمار الصناعية أضراراً واسعة ودماراً لحق بالمجمّع المحصّن التابع لعلي خامنئي في طهران. وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان الأسود وانهيار مبانٍ داخل المجمّع الذي يُستخدم عادة كمقر لإقامة المرشد واستقبال كبار المسؤولين، مما يعكس شدة الضربات التي تعرض لها الموقع.

وزير الخارجية الإيراني

غرفة العمليات

وزير الخارجية

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

