كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟

قال مسؤول مطّلع لوكالة " " إن قطر تعرّضت، السبت، لهجوم إيراني شمل "44 صاروخاً" و"8 طائرات مسيّرة"، في إطار ردّ على الضربات الأميركية والإسرائيلية.



وبحسب المصدر نفسه، استهدف الهجوم رادار إنذار مبكر يقع شمال قطر وألحق به أضراراً.



وجاءت الضربات بعدما أعلنت وإسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد . وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن عضو في مجلس طهران قوله إن صهر المرشد وكنّته قُتلا في ضربات أميركية إسرائيلية.

