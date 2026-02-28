تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تعلن مقتل خامنئي.. والحرس الثوري يتوعّد برد "قاس وحاسم".. ترامب: هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة

Lebanon 24
28-02-2026 | 20:56
A-
A+
إيران تعلن مقتل خامنئي.. والحرس الثوري يتوعّد برد قاس وحاسم.. ترامب: هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة
إيران تعلن مقتل خامنئي.. والحرس الثوري يتوعّد برد قاس وحاسم.. ترامب: هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شكّل اعلان ايران رسمياً مقتل المرشد علي خامنئي جراء الهجوم الإسرائيلي – الأميركي المشترك الحدث الابرز الذي من المتوقع ان يترك تداعياته على مسار العملية العسكرية المشتركة التي أطلقتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران، بعد أسابيع من التحضيرات والتحذيرات، وربما على المنطقة وتحديدًا لبنان.
 
وكان التلفزيون الإيراني أعلن رسمياً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي جراء الهجوم الإسرائيلي–الأميركي المشترك الذي استهدف مواقع داخل ايران صباح السبت، مؤكداً أنه "استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله".
 
‎كما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوماً، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة سبعة أيام. وأفادت تقارير بمقتل مدير مكتب المرشد، محمد حجازي، إضافة إلى مقتل مستشاره علي شمخاني في الضربات ذاتها.
 
‎وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إصابة خامنئي خلال الهجوم من دون تأكيد رسمي فوري، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته. كما أعلنت وكالة "فارس" مقتل ابنته وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم.

‎وفي أول ردود الفعل الرسمية، قال المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن "شهادة الإمام علي خامنئي ستكون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم"، فيما نعى الحرس الثوري الإيراني المرشد الأعلى، معتبراً أن "استشهاده لن يوقف نهجه ومسيرته بل سيزيد الشعب إصراراً على مواصلة الطريق".

‎وأكد الحرس الثوري أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن "قتلة إمام الأمة لن يفلتوا من عقاب قاسٍ وحاسم"، متعهداً بمواصلة الدفاع عن إرثه ومواجهة ما وصفه بالمؤامرات الداخلية والخارجية، وداعياً مختلف فئات المجتمع إلى التلاحم والوحدة الوطنية.

‎ويُعدّ خامنئي، الذي تولّى منصب المرشد الأعلى عام 1989، الشخصية الأقوى في هرم السلطة الإيرانية، إذ كان يمسك بصلاحيات واسعة تشمل القيادة العلياللقوات المسلحة وتحديد السياسات العامة للدولة، ما يجعل غيابه تطوراً مفصلياً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
‎وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مقتل خامنئي في وقت متقدّم من فجر اليوم الأحد، بعدما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو وجود أدلة كثيرة تثبت أنه لم يعد على قيد الحياة، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى انتشال جثته من تحت الأنقاض.
ووجّه ترامب رسالة إلى الإيرانيين قال فيها: "عندما ننتهي، تولوا زمام الأمور في حكومتكم. ستكون لكم. ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة". بدوره، دعا نتنياهو الشعب الإيراني "للنزول إلى الشارع واستكمال المهمة"، مضيفًا: "لا تضيعوا الفرصة".
الضربات الأميركية – الإسرائيلية استهدفت أيضا كبار القادة الإيرانيين، وقال الجيش الإسرائيلي إنها أدت إلى تصفية مستشار خامنئي علي شمخاني، وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، رئيس الاستخبارات، رئيس مكتب خامنئي، قائد الحرس الثوري ورئيس البحوث العلمية.
‎كما طالت الغارات منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية.
في المقابل، ردت طهران بضربات على أهداف في كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والكويت. وهي خطوة استدعت تنديدًا عربيًا ودوليًا كبيرًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء سيواجه برد حاسم
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري يعلن مقتل أحد ضباطه خلال أحداث إيلام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-03-01
Lebanon24
00:47 | 2026-03-01
Lebanon24
00:42 | 2026-03-01
Lebanon24
00:35 | 2026-03-01
Lebanon24
00:31 | 2026-03-01
Lebanon24
00:23 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24