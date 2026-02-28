إيران تعلن مقتل خامنئي.. والحرس الثوري يتوعّد برد "قاس وحاسم".. ترامب: هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة

شكّل اعلان ايران رسمياً مقتل المرشد علي خامنئي جراء الهجوم – الأميركي المشترك الحدث الابرز الذي من المتوقع ان يترك تداعياته على مسار العملية العسكرية المشتركة التي أطلقتها واشنطن وتل أبيب ضد ، بعد أسابيع من التحضيرات والتحذيرات، وربما على المنطقة وتحديدًا .

وكان التلفزيون الإيراني أعلن رسمياً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي جراء الهجوم الإسرائيلي–الأميركي المشترك الذي استهدف مواقع داخل ايران صباح السبت، مؤكداً أنه "استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله".

‎كما أعلنت الحكومة الحداد العام لمدة 40 يوماً، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة سبعة أيام. وأفادت تقارير بمقتل مدير مكتب المرشد، محمد حجازي، إضافة إلى مقتل مستشاره علي شمخاني في الضربات ذاتها.

‎وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إصابة خامنئي خلال الهجوم من دون تأكيد رسمي فوري، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته. كما أعلنت وكالة "فارس" مقتل ابنته وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم.



‎وفي أول ردود الفعل الرسمية، قال المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن "شهادة الإمام علي خامنئي ستكون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم"، فيما نعى الحرس الثوري الإيراني المرشد الأعلى، معتبراً أن "استشهاده لن يوقف نهجه ومسيرته بل سيزيد الشعب إصراراً على مواصلة الطريق".



‎وأكد الحرس الثوري أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن "قتلة إمام الأمة لن يفلتوا من عقاب قاسٍ وحاسم"، متعهداً بمواصلة الدفاع عن إرثه ومواجهة ما وصفه بالمؤامرات الداخلية والخارجية، وداعياً مختلف فئات المجتمع إلى التلاحم والوحدة الوطنية.



‎ويُعدّ خامنئي، الذي تولّى منصب المرشد الأعلى عام 1989، الشخصية الأقوى في هرم السلطة الإيرانية، إذ كان يمسك بصلاحيات واسعة تشمل القيادة العلياللقوات المسلحة وتحديد السياسات العامة للدولة، ما يجعل غيابه تطوراً مفصلياً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

‎وكان الرئيس الأميركي أعلن مقتل خامنئي في وقت متقدّم من فجر اليوم الأحد، بعدما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو وجود أدلة كثيرة تثبت أنه لم يعد على قيد الحياة، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى انتشال جثته من تحت الأنقاض.

ووجّه ترامب رسالة إلى الإيرانيين قال فيها: "عندما ننتهي، تولوا زمام الأمور في حكومتكم. ستكون لكم. ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة". بدوره، دعا نتنياهو الشعب الإيراني "للنزول إلى الشارع واستكمال المهمة"، مضيفًا: "لا تضيعوا الفرصة".

الضربات الأميركية – الإسرائيلية استهدفت أيضا كبار القادة الإيرانيين، وقال الجيش الإسرائيلي إنها أدت إلى تصفية مستشار خامنئي علي شمخاني، الإيراني محمد رضا أشتياني، رئيس الاستخبارات، رئيس مكتب خامنئي، قائد الحرس الثوري ورئيس البحوث العلمية.

‎كما طالت الغارات منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية.

في المقابل، ردت طهران بضربات على أهداف في كلّ من المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والكويت. وهي خطوة استدعت تنديدًا عربيًا ودوليًا كبيرًا.