تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اغتيال "القائد التاريخي".. الرئاسة الإيرانية تحذر: ردنا سيكون بكل قوة وصلابة
Lebanon 24
28-02-2026
|
21:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت الحكومة
الإيرانية
في بيان رسمي ببالغ الحزن والأسى قائد
الثورة
الإسلامية آية الله العظمى الإمام
علي خامنئي
الذي ارتقى شهيداً إثر هجوم وصفته بالوحشي شنته الحكومة الأميركية والكيان
الإسرائيلي
.
واستذكر البيان مسيرة الراحل التي امتدت لأكثر من سبعة وثلاثين عاماً من القيادة الحكيمة بوصفه خلفاً للإمام روح الله الخميني، مشيراً إلى دوره في طليعة جبهة
الإسلام
ومواجهة قوى الكفر والاستكبار حتى اللحظات الأخيرة من حياته التي صاغ فيها فصلاً جديداً في تاريخ الحكم الإسلامي بشجاعة وإيمان راسخين.
وأشادت الحكومة بشخصية الشهيد التي جمعت بين
الحكمة
النافذة والمعرفة
الدينية
العميقة والإرادة الصلبة، معتبرة إياه رمزاً للمقاومة وإماماً للوعود الصادقة في وجدان الأحرار والمستضعفين والمجاهدين حول العالم.
وأعلن البيان الحداد العام في البلاد لمدة أربعين يوماً وتعطيل الدوائر الرسمية لسبعة أيام تضامناً مع الشعب
الإيراني
والأمة الإسلامية وأحرار العالم في هذا المصاب الجلل الذي هز أركان المنطقة.
واختتمت الحكومة بيانها بالتشديد على أن هذه الجريمة الكبرى لن تمر دون رد، مؤكدة أن دماء الراحل ستكون منبعاً يعزز مسيرة المواجهة واجتثاث الظلم، ومتوعدة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم بكل قوة وثبات.
كما شدد البيان على أن
إيران
ستعبر هذه المرحلة العصيبة بوحدة وشموخ، مستندة إلى
نصر الله
في مواجهة الظالمين، لتفتح بذلك صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي.
وأكدت الرئاسة الإيرانية أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي جريمة كبرى لن تمر دون رد.
وتابعت قائلة "سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال المرشد ومن يقف وراءهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي عدوان بكل قوة وحسم وبشكل يفوق تصور الأعداء
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي عدوان بكل قوة وحسم وبشكل يفوق تصور الأعداء
01/03/2026 08:17:43
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الرد على أي اعتداء سيكون "قاسياً"
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الرد على أي اعتداء سيكون "قاسياً"
01/03/2026 08:17:43
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تحذر من "هشاشة وقف النار" في شمال شرق سوريا
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تحذر من "هشاشة وقف النار" في شمال شرق سوريا
01/03/2026 08:17:43
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال قائد "لواء شمال غزة" في حركة الجهاد
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال قائد "لواء شمال غزة" في حركة الجهاد
01/03/2026 08:17:43
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
علي خامنئي
الإسرائيلي
الإيرانية
نصر الله
الإيراني
الدينية
الإسلام
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصل عملية الاغتيال كاملة
Lebanon 24
كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصل عملية الاغتيال كاملة
01:12 | 2026-03-01
01/03/2026 01:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
Lebanon 24
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
00:47 | 2026-03-01
01/03/2026 12:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
Lebanon 24
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
00:42 | 2026-03-01
01/03/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وصية خامنئي لم تنفذ
Lebanon 24
وصية خامنئي لم تنفذ
00:35 | 2026-03-01
01/03/2026 12:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
Lebanon 24
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
00:31 | 2026-03-01
01/03/2026 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
Lebanon 24
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
12:36 | 2026-02-28
28/02/2026 12:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:12 | 2026-03-01
كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصل عملية الاغتيال كاملة
00:47 | 2026-03-01
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
00:42 | 2026-03-01
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
00:35 | 2026-03-01
وصية خامنئي لم تنفذ
00:31 | 2026-03-01
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
00:23 | 2026-03-01
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 08:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24