Najib Mikati
عربي-دولي

من الحكومة الإيرانية.. أول بيان بعد إعلان مقتل خامنئي

Lebanon 24
28-02-2026 | 22:36
من الحكومة الإيرانية.. أول بيان بعد إعلان مقتل خامنئي
أصدرت الحكومة الإيرانية، الأحد، بياناً رسمياً أعلنت فيه مقتل المرشد علي خامنئي، متعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب"، في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.


ونعت الحكومة في بيان مقتل المرشد الأعلى "إثر الهجوم الوحشي الذي شنته حكومة أميركا والكيان الصهيوني"، معتبرة أن ما جرى "جرم عظيم" سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي".


وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة أربعين يوما، وعطلة رسمية لمدة سبعة أيام، داعية الإيرانيين إلى التماسك والوحدة في ما وصفته بـ"المحنة العصيبة".


وأضاف البيان أن "دم هذا القائد لن يذهب هدراً"، مؤكداً أن إيران "ستجعل مرتكبي هذه الجريمة يندمون"، ومشدداً على أن البلاد "ستجتاز هذه المرحلة بصوت واحد وقلب واحد".


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، مقتل خامنئي خلال الضربات الأخيرة، واصفاً الحدث بأنه "فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.
