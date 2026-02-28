تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في مجلس الأمن.. أميركا وإسرائيل تدافعان عن "هجمات إيران"

Lebanon 24
28-02-2026 | 22:43
A-
A+
في مجلس الأمن.. أميركا وإسرائيل تدافعان عن هجمات إيران
في مجلس الأمن.. أميركا وإسرائيل تدافعان عن هجمات إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دافعت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، أمام مجلس الأمن الدولي، عن شرعية الضربات التي نفذتاها ضد إيران، في حين اتهمت طهران الهجمات بالتسبب في مقتل مدنيين ووصفتها بأنها "جريمة حرب".


وقال السفير الأميركي مايك والتز إن "المجتمع الدولي أكد مراراً مبدأ واضحاً وهو إنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية"، معتبراً أن التحرك الأميركي يستند إلى "إجراءات قانونية"، ومشيراً إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تجاهلتها طهران، وإلى إعادة فرض عقوبات أممية عليها بعد تعثر المفاوضات النووية.


وأضاف أن وجود السفير الإيراني في الجلسة "يمثل استهزاء بالهيئة"، على حد تعبيره، متهما الأمم المتحدة بعدم التحلي بما وصفه بـ"الوضوح الأخلاقي".


بدوره، قال السفير الإسرائيلي داني دانون إن بلاده "لم تتحرك بدافع العدوان، بل بدافع الضرورة"، مندداً بما وصفه بـ"نفاق" بعض أعضاء المجلس الذين دانوا الضربات الأميركية الإسرائيلية دون التطرق إلى الرد الإيراني.


في المقابل، اعتبر السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني أن مقتل مدنيين، بينهم أطفال، جراء الضربات "جريمة حرب"، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في المجلس، ومؤكدا أن بلاده "مارست حقها في الدفاع عن النفس".


وأظهرت الجلسة انقساماً واضحاً في مجلس الأمن، إذ دانت دول مثل الصين وروسيا الضربات الأميركية الإسرائيلية، بينما ركزت دول أخرى، بينها البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، على إدانة الهجمات الإيرانية.


من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التصعيد العسكري "قد يشعل سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم"، داعيا إلى ضبط النفس وخفض التوتر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: سنحرق قلب أميركا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ليس كل المتظاهرين في إيران "سلميين"
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا ستدافع عن مبدأ "عدم تجزئة الأمن" في حوارها مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": موقع خامنئي تمّ تحديده بدقّة من قِبل استخبارات أميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-03-01
Lebanon24
04:38 | 2026-03-01
Lebanon24
04:34 | 2026-03-01
Lebanon24
04:30 | 2026-03-01
Lebanon24
04:21 | 2026-03-01
Lebanon24
03:58 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24