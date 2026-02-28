في مجلس الأمن.. أميركا وإسرائيل تدافعان عن "هجمات إيران"

دافعت وإسرائيل، السبت، أمام الدولي، عن شرعية الضربات التي نفذتاها ضد ، في حين اتهمت طهران الهجمات بالتسبب في مقتل مدنيين ووصفتها بأنها "جريمة حرب".





وقال السفير الأميركي مايك والتز إن " أكد مراراً مبدأ واضحاً وهو إنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية"، معتبراً أن التحرك الأميركي يستند إلى "إجراءات قانونية"، ومشيراً إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تجاهلتها طهران، وإلى إعادة فرض عقوبات أممية عليها بعد تعثر المفاوضات النووية.





وأضاف أن وجود السفير في الجلسة "يمثل استهزاء بالهيئة"، على حد تعبيره، متهما بعدم التحلي بما وصفه بـ"الوضوح الأخلاقي".





بدوره، قال السفير داني دانون إن بلاده "لم تتحرك بدافع العدوان، بل بدافع الضرورة"، مندداً بما وصفه بـ"نفاق" بعض أعضاء المجلس الذين دانوا الضربات الأميركية دون التطرق إلى الرد الإيراني.





في المقابل، اعتبر السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني أن مقتل مدنيين، بينهم أطفال، جراء الضربات "جريمة حرب"، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في المجلس، ومؤكدا أن بلاده "مارست حقها في الدفاع عن النفس".





وأظهرت الجلسة انقساماً واضحاً في مجلس الأمن، إذ دانت دول مثل وروسيا الضربات الأميركية الإسرائيلية، بينما ركزت دول أخرى، بينها البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، على إدانة الهجمات .





، حذر للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التصعيد العسكري "قد يشعل سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم"، داعيا إلى ضبط النفس وخفض التوتر.